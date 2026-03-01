Da varias vueltas de campana tras salirse de la vía en Madridanos

Una joven de 20 años ha resultado herida después de salirse de la vía con su vehículo y dar varias vueltas de campana. La joven ha sido trasladada al hospital Virgen de la Concha aquejada de un golpe en la cabeza.

El suceso ocurría en torno a las 15:31 horas cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibía el aviso. El accidente tenía lugar a la altura del kilómetro 10 de la carretera ZA-610 en Madridanos.

La joven pudo salir por sus propios medios, si bien a su llegada, las Emergencias sanitarias (Sacyl) valoraron in situ a la accidentada para acordar su traslado al hospital de referencia más cercano ubicado en Zamora capital. Hasta el lugar se movilizó también la Guardia Civil de Tráfico.