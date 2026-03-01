Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los GoyaLa Opinión de Aliste¿Una Eurorregión con Zamora y Braganza?La subasta de caza de la Sierra de la CulebraEl Zamora CF recibe al Guadalajara
instagramlinkedin

Da varias vueltas de campana tras salirse de la vía en Madridanos

La conductora, una joven de 20 años, ha sido trasaldada al hospital Virgen de la Concha por un fuerte golpe en la cabeza

Ambulancia del 112.

Ambulancia del 112. / LOZ

E. V.

Madridanos

Una joven de 20 años ha resultado herida después de salirse de la vía con su vehículo y dar varias vueltas de campana. La joven ha sido trasladada al hospital Virgen de la Concha aquejada de un golpe en la cabeza.

El suceso ocurría en torno a las 15:31 horas cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibía el aviso. El accidente tenía lugar a la altura del kilómetro 10 de la carretera ZA-610 en Madridanos.

Noticias relacionadas y más

La joven pudo salir por sus propios medios, si bien a su llegada, las Emergencias sanitarias (Sacyl) valoraron in situ a la accidentada para acordar su traslado al hospital de referencia más cercano ubicado en Zamora capital. Hasta el lugar se movilizó también la Guardia Civil de Tráfico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents