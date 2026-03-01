Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La coral de Pastrana conquista la Alta Sanabria

Dirigida por Manuel Zapata, la agrupación guadalajareña fue creada en 1985 y ha recorrido la geografía española hermanándose con otras corales como la de Tierras Altas

La coral polifónica de Pastrana llenó la iglesia-convento de San Francisco de Puebla.

La coral polifónica de Pastrana llenó la iglesia-convento de San Francisco de Puebla. / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Puebla de Sanabria

La Coral Tierras Altas de Sanabria y Carballeda ejerció de anfitriona de la coral polifónica La Paz de Pastrana (Guadalajara) que dio un concierto este sábado en la iglesia-convento de San Francisco en Puebla de Sanabria.

El público prácticamente llenó el templo para asistir al recital de voces mistas y su repertorio especializado en compositores clásicos- Mozart, Bach, Haendel, etc.- desde el siglo XVI a composiciones populares. Las dos agrupaciones se unieron para interpretar, en conjunto, la pieza portuguesa “O voso galo comadre” para cerrar el recital.

La coral de Pastrana, dirigida por Manuel Zapata, fue creada en 1985 y ha recorrido la geografía española hermanándose con otras corales, como la de Sanabria. Recibe además la visita de otras agrupaciones y corales en estos 40 años de historia.

Público asistente al concierto de la coral polifónica de Pastrana en Puebla.

Público asistente al concierto de la coral polifónica de Pastrana en Puebla. / Araceli Saavedra

