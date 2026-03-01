La coral de Pastrana conquista la Alta Sanabria
Dirigida por Manuel Zapata, la agrupación guadalajareña fue creada en 1985 y ha recorrido la geografía española hermanándose con otras corales como la de Tierras Altas
La Coral Tierras Altas de Sanabria y Carballeda ejerció de anfitriona de la coral polifónica La Paz de Pastrana (Guadalajara) que dio un concierto este sábado en la iglesia-convento de San Francisco en Puebla de Sanabria.
El público prácticamente llenó el templo para asistir al recital de voces mistas y su repertorio especializado en compositores clásicos- Mozart, Bach, Haendel, etc.- desde el siglo XVI a composiciones populares. Las dos agrupaciones se unieron para interpretar, en conjunto, la pieza portuguesa “O voso galo comadre” para cerrar el recital.
La coral de Pastrana, dirigida por Manuel Zapata, fue creada en 1985 y ha recorrido la geografía española hermanándose con otras corales, como la de Sanabria. Recibe además la visita de otras agrupaciones y corales en estos 40 años de historia.
- Crimen en Peleas de Abajo: Muere un hombre de 70 años tras recibir varias puñaladas de su hermano
- Milena, de 21 años, y Martín, de 25, los dos jóvenes que han salvado el único bar de un pueblo de Zamora: 'nos han acogido como si fuéramos de casa
- Nuevo cierre de filas de los municipios con embalses ante la 'oleada de caducidades' que abre Zamora
- Gritos y golpes dentro del furgón antes de declarar por el asesinato de su hermano en Peleas de Abajo
- Conmoción en Peleas de Abajo tras el asesinato de un vecino de 70 años
- San Vitero se prepara para la gran exaltación del burro zamorano
- Mascaradas de Zamora, Asturias y Galicia recorren las calles más emblemáticas de Madrid
- La plaza junto a la iglesia de Santa María de Tábara se convertirá en peatonal