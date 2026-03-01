La comarca natural más grande de la provincia de Zamora, con 31 municipios y 102 pueblos

Junto a la Raya de España y Portugal se asienta la comarca natural más grande de Zamora, compuesta por Aliste, Tábara y Alba, que comparten alrededor de 100 kilómetros de frontera seca (serranías) y húmeda (aguas internacionales del río Manzanas) con la hermana región lusa de Tras os Montes e Alto Douro.

Un paraíso natural integrado por 31 municipios y 102 pueblos con una superficie geográfica de 2.025 kilómetros cuadrados: serranías, valles y llanuras con un ecosistema único rico en biodiversidad de fauna y flora vertebrados por los ríos Aliste, Frío, Espinoso, Cebal, Mena, Castrón, Cabrón, Esla y Duero en una cuenca que fue pionera en la producción de energía hidroeléctrica al construirse en ella los saltos y centrales de Ricobayo, Castro y Villalcampo.

M. R.

Colinas donde destaca la mística Sierra de la Culebra que por tierras alistanas y tabaresas marca límites con La Carballeda teniendo su punto más elevado en la cumbre de Peña Mira, entre Flechas y Santa Cruz de los Cuérragos con 1.241 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Tierras de urrietas, chanas y chanos donde sobresale el Campo de Aliste, su más extensa llanura con la ermita del Bendito Cristo de San Vitero como principal emblema patrimonial.

Un territorio con una orografía compleja que está vertebrado por dos carreteras nacionales, la N-122 desde Zamora capital a la frontera de Portugal, en el puente internacional sobre el río Manzanas, vía que constituye el principal natural corredor entre Oporto y el norte de Europa. La segunda carretera es la N-631 por el Puente la Estrella camino de Sanabria y Galicia, pasando por Tábara.

Virgen de la Salud, patrona de Aliste / Chany Sebastián / LZA

La Diputación de Zamora cuenta con una Red Provincial de Carreteras con un recorrido de 1.581 kilómetros y 114 metros. De ellos 486,170 kilómetros corresponden a Aliste, Tábara y Alba. La principal carretera secundaria es la ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde con un recorrido de 78 kilómetros y 792 metros desde la travesía de Cardenal Cisneros hasta la Sierra de la Culebra. Tras ella se sitúa la ZA-P-1407 de Alcañices a Ferreras de Abajo (dirección Benavente) con 43 kilómetros y 691 metros.

A nivel religioso, las antiguas Vicarías de Aliste y Alba integran ahora un arciprestazgo que agrupa a 84 parroquias de otros tantos pueblos con 8.326 feligreses, que son atendidos por nueve sacerdotes en activo, siendo el arcipreste Ángel Carretero Martín.

MUNICIPIOS DE ALISTE Alcañices (Vivinera, Santa Ana y Alcorcillo), Figueruela de Arriba (Figueruela de Abajo, Gallegos del Campo, Flechas, Riomanzanas, Moldones y Vilarrino de Manzanas), Fonfría (Bermillo, Castro de Alcañices, Fornillos, Brandilanes, Ceadea, Moveros y Arcillera), Gallegos del Río (Domez, Flores, Lober, Puercas, Tolillla y Valer), Muelas del Pan (Ricobayo, Cerezal y Villaflor), Rabanales (Fradellos, Grisuela, Matellanes, Mellanes y Ufones), Rábano (Tola, Sejas y San Mamed), San Vitero (San Cristóbal, El Poyo, San Juan del Rebollar y Villarino de Cebal), Trabazos (San Martín del Pedroso, Nuez, Villarino tras la Sierra y Latedo), Villacampo (Carbajosa de Alba) y Viñas (San Blas, Vega de Nuez y Ribas).

MUNICIPIOS DE TÁBARA Faramontanos, Ferreras de Abajo (Litos), Moreruela (Santa Eulalia), Pozuelo de Tábara, Ferreruela (Sesnández y Escober) y Tábara.