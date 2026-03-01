El Ayuntamiento de Fonfría abre hoy la convocatoria del III Certamen Momoria Escolar Rural de Ceadea

El Ayuntamiento de Fonfría, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Sergio López Vaquero, con la coordinación técnica y supervisión científica que le presta el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, ha convocado hoy primer día de marzo el III Premio Memoria Escolar Rural de Ceadea.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Zamora, que preside Javier Faúndez Domínguez, Fundación Fomento Hispania, y la de distintas entidades culturales de la comarca de Aliste (España) y de la Tierra de Miranda (Portugal).

El certamen Memoria Escolar Rural tiene como objetivo recuperar, visibilizar y poner en valor los testimonios de quienes han sido escolares o docentes en el mundo rural español o portugués. De forma general, pretende estimular que esas personas expresen por escrito sus vivencias educativas y contribuyan con su participación a conservar un conjunto de testimonios personales sobre la escuela rural, una realidad que, a lo largo del pasado siglo y hasta el presente, ha cambiado significativamente en términos culturales y materiales.

De una forma más particular para el caso español, se pretende valorar el impacto de la llamada “Enciclopedia Álvarez” y del resto de la obra pedagógica de su autor el maestro alistano Antonio Álvarez Pérez, a cuyo museo en Ceadea (Zamora) está vinculado este certamen. Es importante señalar que este no es un premio literario, sino de relatos de vida, esto es, testimonios biográficos que reflejen la experiencia del autor o autora del mismo.

Alumnos de una escuela rural de Aliste con su maestro. / Cedida

El jurado tiene encomendado premiar la originalidad y representatividad de los relatos, no específicamente su calidad literaria. Estos testimonios narrativos, junto a los documentos y material gráfico que los acompañan, se van sumando a la colección patrimonial acumulada en las dos primeras ediciones de este premio, un corpus de gran valor en la investigación de la historia de la educación y servirán para destacar la importancia de los valores específicos de la escuela rural y su función en el conjunto del sistema educativo español y del portugués.

Reglamento y bases de participación

Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos, no habiéndose publicado previamente bajo ningún soporte, incluyendo los digitales; y los participantes deberán ser mayores de edad y comprometerse, sin reserva alguna, a aceptar el reglamento y las bases del premio, a través del formulario de participación que, en todos los casos, deberá acompañar al relato.

Los participantes no deben tener necesariamente la condición de ciudadanos españoles o portugueses, pero sí haber estado escolarizados en una escuela ubicada en cualquier municipio rural de cualquiera de estos dos países. Los testimonios deberán estar escritos en español o en portugués, o en cualquiera de las lenguas cooficiales de España y Portugal (gallego, euskera, catalán, valenciano y mirandés).

No se admitirán relatos de ficción o textos que no sean estrictamente autobiográficos. Los autores podrán narrar su experiencia bien como estudiantes, bien como docentes, bien ambas cosas, siempre que haya tenido lugar en una escuela rural.

El autor será el único responsable del contenido de la narración y el jurado podrá excluir relatos que incluyan contenidos que potencialmente vulneren derechos fundamentales o que, a su juicio, estén redactados en un lenguaje inapropiado. La extensión de los trabajos no deberá superar las 5000 palabras (unos 30.000 caracteres con espacios), incluyendo notas al pie, si las hubiera. La organización rechazará los originales que excedan estas dimensiones.

Un estudiante posa en una escuela rural. / Cedida

El relato puede ir acompañado de imágenes que ilustren la narración. Estas deberán ir acompañadas necesariamente del correspondiente pie de foto en el que se procurará identificar lugar, fecha y personas que allí aparezcan. Cada imagen, de entre 0,5 y 5 Mb, deberá enviarse separada del relato en formato JPEG o compatible con calidad suficiente para poder ser impresas.

Los editores podrán retirar de la publicación las imágenes que no alcancen la calidad mínima o sean reiterativas. Las imágenes serán propiedad de los autores, evitándose el uso de imágenes cuya autoría no esté acreditada, de forma particular las tomadas de Internet. El acompañamiento de documentación gráfica histórica será valorado positivamente por el jurado.

Todos los datos del autor, el texto del relato y, si se acompañan, las imágenes y pies de foto, se remitirán por correo electrónico a: dec.fcs@usal.es No se admitirán, en ningún caso, trabajos remitidos a través de canales diferentes al señalado. Tampoco se admitirá ningún tipo de corrección una vez enviada la obra. Para resolver alguna incidencia técnica, los/as autores/as podrán comunicarse con la organización a través del correo electrónico dec.fcs@usal.es

El plazo de admisión de originales comienza el 1 de marzo de 2026 y concluye el 31 de mayo de 2026. Todos los trabajos remitidos con posterioridad a esa fecha, no serán tomados en consideración.

El jurado estará formado por profesionales de la educación, expertos universitarios y representantes de las entidades que colaboran altruistamente en la organización. En el caso de que algún participante mantenga relación de parentesco directa con algún miembro del jurado, éste deberá renunciar a formar parte del mismo. La composición del jurado se hará pública en el momento del fallo. El jurado valorará la naturalidad y la sinceridad de los testimonios, así como el interés de la información antropológica, histórica o educativa que aporten.

Los miembros del jurado recomendarán la publicación de todas las obras que considere oportunas, pudiendo proponer la edición parcial de los trabajos, con autorización del autor. Será responsabilidad de las entidades organizadoras la gestión de las correspondientes ediciones primando la edición digital y en abierto sobre la edición impresa.

Si así lo considera, el jurado podrá conceder un primero, segundo y tercer premio dotados respectivamente con 1.000, 500 y 250 euros que, además, encabezarán la publicación posterior. Adicionalmente, el jurado podrá hacer cuantas menciones honoríficas considere oportunas. No obstante, alguno o todos los premios podrán quedar desiertos.

Su fallo será inapelable. La presentación pública del resultado del certamen se hará coincidir, en la medida de lo posible, con el natalicio de Antonio Álvarez, el 21 de agosto, en fecha próxima a esta o en la que determine como más oportuna el Ayuntamiento de Fonfría.

En todos los casos el participante firmará la declaración jurada incluida en el formulario de participación declarando ser propietario y tener los derechos de reproducción de los materiales presentados, o cualquier otro justificante equivalente y suficiente de las circunstancias anteriores.

Las entidades convocantes quedarán eximidas de cualquier responsabilidad derivada de la falsedad de los datos correspondientes a la autoría, propiedad y posesión de los derechos de reproducción de los textos y materiales presentados.

La participación en esta convocatoria comporta la cesión de los derechos de difusión de las obras presentadas, en cualquier formato, sin reservas ni excepciones, incluyendo las imágenes que acompañen al texto. Aparte de su publicación, todos esos materiales formarán parte del Archivo de la Memoria Escolar Rural que tendrá su sede en la Casa del Maestro-Museo Antonio Álvarez de Ceadea (Zamora), donde serán catalogados y custodiados.

Estos materiales también podrán ser alojados en formato digital en los repositorios de las entidades organizadoras y colaboradoras, particularmente en los de la Universidad de Salamanca, de acuerdo con el permiso expresado por los autores en el formulario de participación. Estas entidades establecerán las condiciones de exhibición, reproducción y conservación, así como el acceso de los investigadores a su contenido, priorizándose el acceso público de los materiales.

La participación implica la aceptación sin reservas de estas bases, quedando la organización como única entidad facultada para resolver cualquier incidencia no prevista en las mismas.