Aliste: un vergel donde la gastronomía y la tradición se fusionan en cada bocado

Aliste, Tábara y Alba es un vergel donde poder nacer, crecer y vivir disfrutando con los cincos sentidos de los colores, olores y sabores que nos da la tierra con sus huertas y campos de hortalizas, carnes y frutos del bosque convertidos en manjares; además de razas autóctonas de pura sangre que siempre fueron, son y serán parte imprescindible de nuestra historia.

La Indicación Geográfica Protegida "Ternera de Aliste" es, sin lugar a dudas, el buque insignia de unos productos agroalimentarios, los nuestros, que brillan con luz propia y cautivan por su calidad a propios y extraños amantes de la mejor gastronomía. Un sector, el cárnico donde producimos y ofrecemos también la delicatessen del cordero de raza autóctona Castellana y como no todos los productos derivados de la matanza del cerdo, sin olvidarnos de los cabritos.

Cuna de manjares

Otro de nuestros grandes referentes son los frutos silvestres del bosque liderados por las setas y los hongos donde destacan el "Boletus edulis" (boleto de las jaras o "zamoranito") y la "Amanita caesarea" (huevo de rey), una aventura micológica, digno es reconocerlo en la que fuimos pioneros en Castilla y León allá por 1982 en Rabanales de la mano de Manuel Faúndez Rivas.

En una tierra donde la agricultura y la ganadería se han complementado entre sí para la subsistencia de nuestras familias, los castaños, llegados a estas tierras en tiempos del Imperio Romano han sido uno de los árboles más fructíferos y mejor aprovechados pues las castañas se utilizaban tanto para alimentación humana (frescas, asadas, cocidas o en harina) como de los propios animales. Hoy las castañas alistanas son requeridas y codiciadas en países como Portugal, Brasil, Francia y Alemania como parte de la cocina y la repostería de alto standing.

Cuna de manjares

Millones de abejas pueblan nuestros campos contribuyendo con su polinización al resurgir de la vida a la vez que producen unas exquisitas mieles, únicas en el mundo por su pureza y su sabor, convirtiéndose la apicultura en un oficio del que viven ya muchas jóvenes familias.

Las moras son otra de nuestras delicatessen que desde hace ya muchos años se comercializan también por todo el mundo gracias a iniciativas como la de Gabemar en Fradellos, una planta promovida por la familia Gabella Martín, los hijos de Aurelio.

Cuna de manjares

Antaño prácticamente cada familia disponía de un horno de leña y la tradición continúa aunque de una manera diferente y cada día podemos degustar un magnífico pan "casero" gracias a las panaderías ubicadas en pueblos como Bercianos, Sarracín, Alcañices, Mahíde, Rabanales, Trabazos, San Vitero, Ferreruela o Carbajales.

Los tomates alistanos han surgido con fuerza en el mercado agroalimentario español como un producto excepcional con una variedad, la "rosa de Barbastro", que se ha convertido en la preferida por los consumidores entre agosto y noviembre. Una industria en auge que cada verano y otoño da trabajo y crea más riqueza directa en Aliste. Un producto comercial novedoso en tierras alistanas al que se ha sumado la cría de caracoles en el municipio de Fonfría.

Cuna de manjares

Razas autóctonas

En una historia, la de Aliste, llena de aconteceres, han sido parte vital las razas autóctonas de pura sangre como una parte indisoluble más de cada familia en el devenir diario, trabajo y producción de alimentos, destacando como nó por su importancia las burras de asnal Zamorano-Leonesa, las vacas Alistanas y las ovejas Castellanas cuya emblemática variedad "negra", propia de estas tierras, producía la lana que dio origen a la confección de una de las prendas de indumentaria tradicional más emblemáticas del mundo: la capa parda alistana de honras y respeto.

La gastronomía alistana ha sido, es y siempre lo será el alma, corazón y vida nuestras familias, pueblos y comarca, un tesoro guardado como oro en paño generación tras generación por nuestros ancestros, abuelas y madres, al calor de los potes portugueses calentados a la lumbre de cepas de urce. Nuestro plato más histórico es el arroz a la zamorana originario de la comarca de Aliste donde durante siglos formó parte de grandes acontecimientos como bodas y bautizos, junto al imprescindible café torrefacto Palmeira llegado de Portugal.

Tierras las de Aliste, Tábara y Alba de "buen yantar", donde los productos nacidos bajo el trabajo artesano y la naturaleza en su estado más puro son fuente de salud, además de satisfacer incluso a los paladares más exigentes arrancando entre nativos y visitantes la promesa de volver para sentarse de nuevo a la mesa y caer rendidos ante las carnes de ternera y cordero, setas, castañas, tomates, miel, moras y pan, porque comer significa mucho más que alimentarse y quitar el hambre, en Aliste significa también disfrutar de la vida en su máximo y exigente significado: un placer.