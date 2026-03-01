Aliste y Tas os Montes, pueblos "parientes" a ambos lados de la Raya

La Región de Tras os Montes y Alto Douro, la gran hermana de Aliste, abarca una superficie geográfica de 12.016,78 kilómetros cuadrados con alrededor de 404.551 habitantes, situándose su capital en Vila Real, cuyo distrito la conforma, junto al de Braganza y parte de Viseu y Guarda.

Recibe el nombre de su ubicación al este de las Sierras de Marao, Alvao y Geres que separan el interior portugués, colindante con la provincia de Zamora, de la costa del Atlántico. Unas barreras que condenó a esta zona durante siglos a ser una de las más pobres y despobladas de Portugal; una situación similar a la vivida por Aliste con la frontera del río Esla.

Durante el éxodo rural del siglo XX más de un millón de trasmontanos emigraron a países como Francia, Alemania, Brasil, Luxemburgo y Suiza para allí progresar y ganarse la vida. Viajes tristes de ida y alegres de vuelta siempre con su querido Aliste como cruce de caminos y esperanzas.

Una tierra acogedora, la de Tras os Montes y Alto Douro, a la que el insigne poeta Miguel Torga denominó por sus paisajes, gentes, paisanajes y gastronomía como "O Reino Maravilhoso" conformado por unos pueblos y unas buenas gentes que cuentan historias de un Portugal desertificado que se resiste a abandonar su modo de vida colaborativo.

El Distrito de Braganza (Región Norte) es uno de los 18 que junto a Azores y Madeira, forman Portugal, teniendo su capital en la ciudad homónima y abarcando una superficie de 6.598 kilómetros cuadrados donde residen alrededor de 136.252 habitantes.

A su vez integra 12 municipios (concelhos) de los cuales tres comparten frontera con Aliste: Braganza, Vimioso y Miranda do Douro. Una de sus cumbres más elevadas es "Sierra Nogueira" que, con 1.320 me tros de altitud sobre el nivel del mar, separa los valles del Tuela y Sabor. Su paraíso natural es el Parque Natural de Montesinho, hermano de la Sierra de la Culebra.

Miranda do Douro

El concelho de Miranda do Douro, que preside Helena Barril, está integrado por 13 freguesías y una superficie geográfica de 488,36 kilómetros cuadrados: Sao Martinho de Angueira, Constantim y Cicouro, Ifanes y Paradela, Povoa, Sendim y Atenor, Genisio, Malhadas, Miranda, Duas Igrejas, Silva y Aguas Vivas, Palaçoulo, Vila Cha de Braciosa y Picote.

La ciudad de Miranda actual nacía como tal el 18 de diciembre de 1286 por iniciativa del rey Don Dinís, desposado con Isabel de Aragón (Santa Isabel de Portugal) el mismo que rubricaba el 12 de septiembre de 1297 el Tratado de Alcañices. El 22 de mayo de 1545 el Papa Paulo III creaba la Diócesis de Miranda do Douro mediante la Bula "Peri Excelenti Apostolicae Sedis". Su joya arquitectónica es la Catedral de Santa María que se comenzó a construirse el 24 de mayo de 1552.

Vimioso

Vimioso concelho fronterizo, cuya Cámara Municipal preside Antonio Santos Vaz, está integrado por 10 freguesías y 481,59 kilómetros de superficie geográfica: Vale de Frades y Avelanoso, Caçarelhos y Angueira, Vilar Seco, Pinelo, Argozelo, Carçao, Vimioso, Santulhao, Matela; y Algoso, Campo de Vivoras e Uva. Su término fronterizo raya con los pueblos alistanos de Villarino tras la Sierra, Santa Ana y Alcañices.

El Condado de Vimioso (ahora villa) fue fundado el día 2 de febrero de 1515 por el rey Manuel II mediante concesión nobiliaria a su pariente Francisco de Portugal, hijo natural del obispo Alfonso de Évora que a su vez era hijo del Marqués de Valença, primogénito del I Duque de Braganza y heredero de su abuelo materno el santo condestable Nuno Álvares Pereira.

Braganza

El Concelho de Braganza, que preside Isabel Ferreira, es uno de los municipios con mayor extensión geográfica de Portugal con 1.173 kilómetros cuadrados de superficie y 39 freguesías que cuentan con una población de alrededor de 34.580 habitantes. su término limita con los pueblos alistanos de Riomanzanas, Petisqueira, Moldones, Nuez, San Martin del Pedroso y Latedo. Entre sus monumentos destaca el Domus Municipalis.

La ciudad nacía en el siglo II antes de Cristo como Brigantia, nombre que le dieron los Celtas. Luego se latinizó como Braganza. Sancho I le otorgó fueros en junio de 1187 que fueron renovados en 1253 por Alfonso III de Portugal y por Manuel I el 11 de noviembre de 1514. Braganza esta hermanada con Zamora (1984), Les Pavillons sous Bois en Francia (1996), Gallicano en Italia (1997), Bragança Pailista en Brasil (2004) y Agua Grande en Santo Tomé y Principe (2008).

Aliste y Tras os Montes son la simbiosis perfecta de unos pueblos y unas gentes marcadas por una historia y unos aconteceres que les llevaron a convivir ay sobrevivir juntos lejos de las capitales de sus reinos, Madrid y Lisboa, convertidos por las circunstancias en parientes, más que primos hermanos, conscientes ellos de que los orígenes no se esconden, los orígenes se honran.n