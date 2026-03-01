Aliste, Tábara y Alba: un tesoro etnográfico de Europa con ricas tradiciones

Romerías populares, rogativas, pasiones de Cristo en Semana Santa, pastoradas de Nochebuena, ramos de Navidad y Ánimas, loas y antruejos, donde los hombres y las mujeres, niños, jóvenes y mayores son el alma mater en los rituales y su preservación, convierten a Aliste, Tábara y Alba en una de las áreas más ricas en patrimonio etnográfico de toda la Unión Europea.

La "Siete Hermanas" de España y Portugal son el más claro ejemplo, en este caso de devoción mariana, de la unión e intercambio social, religioso, cultural, folclórico, humano y comercial entre los alistanos y trasmontanos compartiendo orígenes, presente y futuro, incluso durante las dictaduras de Franco y Salazar cuando estaba prohibido "pasarse de la Raya".

Una comarca en contacto con sus raíces

Celebraciones marianas

Nuestra Señora la Virgen de la Luz (protectora de la vista) es la primera en venerase en el mes de abril, el domingo siguiente a San Marcos (día 25) entre Constantim y Moveros. Tras ella llega ya el 3 de mayo la Virgen de la Soledad en Trabazos coincidiendo con la Rogativa de las Aguas de 1714 de los concejos y parroquias de Viñas, Rábano y Sejas.

El último domingo del mes de María y de las flores, cita con La Riberinha (Virgen de la Ribera) entre Quintanilha y San Martín del Pedroso. El 2 de julio le llega el turno a la Virgen de la Salud (Patrona de la Comarca de Aliste) en Alcañices. Ya en septiembre el día 8 se venera en Carbajales a la Virgen de Árboles patrona de la Tierra de Alba, a la Virgen del Nazzo en La Povoa y el 10 a la Virgen de la Encarnación de Villalcampo.

San Vitero cuenta con la particularidad de ser el pueblo que abre el calendario anual de romerías transfronterizas aún en pleno invierno con el "Cristo de Marzo" (San José) que históricamente se celebraba el día 19 y ahora se traslada al sábado siguiente (día 21 en 2026) y las cierra con el "Cristo de Septiembre" (Santa Cruz) antes el 14 y este año el 11, segundo sábado de septiembre.

Antaño Losacio de Alba veneraba coincidiendo con la Santa Cruz de Mayo a Nuestra Señora la Virgen del Puerto que este año se venerará en la tarde del día 2 con rosario, ramo y procesión.

Nuestra Señora la Virgen de Fátima gozó siempre de mucha devoción entre los alistanos y alistanas, tierra de claretianos, tras su aparición a los pastores Lucía, Jacinta y Francisco en Cova de Iria el 13 de mayo de 1917. Sus romerías tienen lugar en Aliste coincidiendo con el domingo anterior al 13 de mayo: por la mañana en la ribera del río Manzanas entre Petisqueira y Villarino de Manzanas y por la tarde en Fradellos en el entorno de la era a la vera del río Cebal.

Día de la Comarca

En 1988, liderada por el profesor de Educación Compensatoria de Alcañices Bernard Junquera, nacía la Federación de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba que tuvo como su primer presidente a Vicente Álvarez de la Fuente, Guardia Civil jubilado de Riomanzanas, y el año siguiente, 11 de junio de 1989, echaba a andar el Día de la Comarca en Fornillos de Aliste.

El XXXV Día de la Comarca 2026 se celebrará este año en la localidad de Valer de Aliste, durante tres días, coincidiendo con el primer fin de semana del mes de julio, viernes 3, sábado 4 y domingo 5, bajo la organización de la Asociación Cultural "El Valle" que preside Esther Rivera Blanco, la cual integra a la práctica totalidad de los vecinos y emigrantes del pueblo.

Ferias

A nivel agroganadero se mantienen los tres principales acontecimientos para la puesta en valor de las puras sangre de la zona: la Feria de San Miguel (Concurso de Sementales de la Raza Autóctona de Ovino Castellana tendrá lugar en Carbajales el día 2 de mayo. San Vitero por su parte acogerá coincidiendo con el Cristo de Marzo la Feria y Subasta de Asnal Zamorano-Leonés y en el Cristo de Septiembre la Feria del Pastor y la Trashumancia.

Semana Santa

La Semana Santa de Bercianos de Aliste, declarada Bien de Interés Cultural en 2014 y Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León en 2012, es bajo el lema "La Pasión de un Pueblo" una de las conmemoraciones más sobrecogedoras de la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret.

Penitentes de Bercianos de Aliste en la procesión del Santo Entierro con sus mortajas. Abajo a la derecha, encuentro de las Siete Hermanas de España y Portugal ante el santuario de «La Riberinha», en la freguesía lusa de Quintanilha (junto a San Martín del Pedroso). Abajo a la derecha, mascarada de Los Carochos de Riofrío de Aliste. / Ch. S.

Tras la Semana Santa, coincidiendo con el Lunes de Pascua, tienen lugar las dos primeras romerías de primavera: el Cristo de San Esteban o "Cristo Emberronao" de Muelas del Pan junto al embalse del Esla y la de San Blas y San Mamés en Tábara en la Sierra de la Culebra.

Actualmente ya son cuatro las celebraciones alistanas declaradas por la Junta de Castilla y León Fiestas de Interés Turístico Regional: Semana Santa de Bercianos de Aliste, romería de la Virgen los Cencerrones de Abejera de Tábara.

Mascaradas

Hasta ocho mascaradas perviven: en Año Nuevo Los Diablos de Sarracín, Los Carochos de Riofrío, los Cencerrones de Abejera y Los Carucheros de Sesnández; en agosto el 11 El Atenazador de San Vicente de la Cabeza y el 15 La Obisparra de Pobladura de Aliste; en San Esteban Protomártir, el 26 de diciembre, El Tafarrón de Pozuelo y Los Zamarrones, Caballicos y Pajarico de Villarino tras la Sierra. n