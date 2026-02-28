Los vecinos de este pueblo de Zamora denuncian su "abandono" tras diez días sin agua potable

La plataforma en defensa del medio ambiente y medio rural de Villalcampo ha denunciado este sábado el "abandono total" de los vecinos del pueblo tras diez días sin agua potable por los problemas de turbidez ocasionados por los últimos temporales y el desembalse de la presa.

El colectivo cuestiona en un comunicado que el Ayuntamiento tan solo ha repartido una garrafa de diez litros por vivienda, desde que el pasado 19 de febrero se prohibiera el consumo del agua del grifo por problemas de turbidez.

Ante esta situación la plataforma exige soluciones urgentes a un problema que achaca a la falta de mantenimiento de las instalaciones y que ha provocado el "desamparo" de la población, a la que no se ofrece una "alternativa de abastecimiento digna por parte del consistorio".

En este sentido, recuerda que la "crisis" comenzó el pasado jueves 19 de febrero cuando el alcalde, Miguel Ángel Martín, publicó un bando en el que comunicaba a los vecinos que el agua de la red municipal no era apta para el consumo humano por la "excesiva turbidez".

A pesar de la "gravedad" de la restricción, según el colectivo, el Ayuntamiento "no suministró agua embotellada hasta el día siguiente y lo hizo de una forma insuficiente", ya que el reparto se limitó a una garrafa de diez litros por vivienda.

Desde aquel primer y único reparto, los vecinos no han vuelto a recibir agua potable, viéndose obligados a costearla de su bolsillo o a desplazarse a otras localidades para cubrir necesidades básicas como beber o cocinar.

"Estamos ante un caso de abandono total", remarca la plataforma, que también subraya que "no se puede dejar en el olvido un servicio esencial, las actuaciones deberían haber sido inmediatas y recurrentes".

Mantenimiento

Por otra parte, la plataforma enmarca el problema en la falta de mantenimiento de las instalaciones municipales y recuerda que Villalcampo capta sus aguas del río Esla," que habitualmente baja en mejores condiciones que el Duero, por lo que la persistencia de la turbidez tras tantos días evidencia una gestión ineficaz de los sistemas de filtrado y tratamiento".

Ante esta situación, el colectivo exige al Ayuntamiento el reparto inmediato y diario de agua embotellada para toda la población mientras persista el problema, así como la elaboración de un informe técnico que detalle las causas exactas que impiden la potabilización y qué medidas de reparación se han puesto en marcha.

Por último, exige un plan de inversiones real en la red municipal de abastecimiento para evitar que los vecinos "vuelvan a quedar desprotegidos ante cualquier fenómeno meteorológico" porque, como recuerda, "el agua es un derecho básico".