Sayago propone una rogativa a Santa Rita ante el "oscuro horizonte" de la sanidad pública

Los vecinos de la Zona Básica de Salud de Sayago proponían hacer una rogativa a Santa Rita, patrona de las causas imposibles. Una petición con la que condenaban "lo oscuro que está el horizonte" sanitario en la provincia y, en concreto, en el medio rural.

Concentrados un sábado más en las inmediaciones del centro social y del centro de salud de Bermillo, los manifestantes se preguntan "cuándo se arreglará la situación". Aludiendo a la presente campaña actual y a las elecciones del 15 de marzo en las que se decidirán "quién cogerá las riendas de la Consejería de Sanidad", la plataforma hace un llamamiento a "ser realistas y no desfallecer con nuestra lucha".

Piden "no dejarse intimidar" a la hora de mantener en pie las reivindicaciones para reforzar el sistema público en general, y las necesidad de la ZBS en particular: la eliminación de la cita previa, la publicación de los horarios de consulta y el regreso de la consulta epriódica en los pueblos, al margen del número de cartillas sanitarias.

"Además de ser la última provincia de la región por orden alfabético, somos la que más pacientes tiene en las listas de espera para la mayoría de los especialistas. Es bien triste nuestra realidad", lamentan.

La plataforma recuerda la falta de especialistas que elevan las listas de espera para consultas hasta los 304 días en Traumatología frente a los 138 de medio que, de media, mantiene Castilla y León. En el caso de Neumología la lista de espera provincia es casi el triple (186 días frente a 66), mientras que en Urología los zamoranos deben esperar hasta 236 días en ser atendidos por el facultativo frente a los 92 del conjunto de la comunidad. Una situación que, apuntan, "obliga a Medicina interna a asumir derivaciones de otras especialidades", como en Neurología y Neumología, "sin que el paciente sepa quién le está atendiendo".

A ello se suma, denuncian, el retraso de la anunciada y esperada Unidad de Ictus para finales de 2025, que mantiene a Zamora como la única provincia sin dicho servicio, y la pérdida de facultativas en cada concurso de traslados.