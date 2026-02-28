Sanabria lleva el duelo del tren de Pucela a Otero

Con aplausos despedían los vecinos de Sanabria y Carballeda la performance “Renfe entierra Sanabria por 15 minutos” en la estación AV Sanabria de Otero, que protagonizaron Pedro Pablo González, Felipe Lagarejos, Roberto Matellán y Pilar Álvarez. El cuarteto vivió el duelo por las paradas del AV Sanabria, a las puertas de la estación de Otro de Sanabria.

De Valladolid a Otero, Sanabria mantiene su presión para recuperar las paradas de tren / Araceli Saavedra

Cerca de 200 personas cerraban en Otero, entre proclamas, poesía y gaitas de Atrapallada, un día de reivindicación que comenzaba en Valladolid, a las puertas de la estación ferroviaria Campo Grande. Los cuatro aguselos, gentilicio para los de Palacios, repetirán su protesta como ciudadanos particulares mañana domingo, 1 de marzo, en Benavente, Zamora y Toro.

El público vallisoletano fue sorprendido por la protesta con un ataúd por las calles céntricas, un público que se mostró cercano y solidario con los cuatro sanabreses de Palacios de Sanabria. Pedro González resumió el simbolismo del entierro de la comarca de Sanabria “por una arbitrariedad” encendida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para que el área metropolitana de Vigo llegara antes a Madrid, obligando a Otero, A Gudiña y Medina del Campo que representan esas comarca, a quitar tiempos de parada. Con cifras, 15.000 potenciales viajeros, se quedan en tierra en el noroeste de la provincia de Zamora, sur de León y Tras Os Montes de Portugal, en un radio de 55 kilómetros.

Recalcó que el servicio estaba en marcha desde hace cuatro años, y esa decisión arbitraria, ha creado problemas de acceso, en el trayecto de ida a Zamora, a los servicios sanitarios, laborales, educativos y a la cultura convirtiendo a los habitantes “en ciudadanos de segunda en un país de primera”.

Los sanabreses y su ataúd por el tren regresan a Valladolid: "Queremos futuro, queremos justicia" / Araceli Saavedra

Felipe Lagarejo, inmutable, encajado en el ataúd esperó para levantarse y leer “Sanabria, por su vida, por sus trenes”. Con afirmaciones como “en la tierra del Lago de Sanabria no solo crecen robles, crece la rabia”. Nos quitaron el tren “como quien apaga la luz y luego pregunta por qué vivimos a oscuras”. “¡Queremos trenes, queremos futuro, queremos justicia!”. Lanzó una advertencia entre rimas desde Sanabria “que nos oigan en Madrid, en cada despacho sordo: ¡no somos periferia, somos raíz!. Y la raíz “rompe el asfalto”.

Pedro González señaló que la decisión impuesta a los territorios intermedios “vulnera la normativa europea según el Comité de Asesoramiento de la Comisión Europea”, la Constitución española en el derecho al trasporte público y hasta la Declaración Universal de los Derechos humanos. Recalcó que la supresión del trasporte ferroviario significa “incomunicación en pleno siglo XXI” que afectan “a zonas ya desfavorecidas y vulnerables”, obligando a coger el coche particular. González dejó en interrogantes “¿dónde está el ecologismo y la movilidad sostenible?”.

El impacto ha sido de tal magnitud “que ha habido profesionales que han renunciado a su plaza en Sanabria por no coger el coche y arriesgarse a tener un accidente”.