San Vitero se prepara para la gran exaltación del burro zamorano

La XXVI Feria del Burro Zamorano-Leonés se celebrará este año los días 20, 21 y 22 de marzo en el Recinto Ferial del Noroeste de San Vitero con un fin de semana cargado de actos que incluirá el sábado el Cristo de Marzo (San José), primera romería transfronteriza del año en "La Raya" de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras so Montes y Alto Douro).

El Ayuntamiento de San Vitero, cuya Corporación Municipal preside la alcaldesa Laura Vanesa Mezquita Mezquita, ya tiene cerrado el programa oficial qué, bajo el lema "Orgullo de Nuestra Tierra", ilustra una bella estampa de una burra llamando a la participación en la Exposición Monográfica y Subasta donde como cada año serán partícipes Aszal, Colegio Oficial de Veterinarios, Diputación de Zamora, Fundación Caja Rural y Junta de Castilla y León.

¿Porque estamos ante una cita obligada para los amantes y defensores del medio rural y de las puras Sangre? Identidad Transfronteriza: Un puente de cultura y biodiversidad que une a la provincia de Zamora con nuestros hermanos de la región lusa de Tras os Montes y Alto Douro, "La Raya no nos separa, nos une a través de nuestra joya genética".

Patrimonio vivo: "Apoyar esta feria es defender la supervivencia de una raza única, motor de Aliste y orgullo de todo el noroeste de la Península Ibérica". Tradición y futuro: exposición monográfica, subastas de buches y el ambiente inigualable de San Vitero "al que hay que visitar para poner en valor nuestras raíces y asegurar el futuro del burro zamorano-leonés".

Programa / Cedida

Los actos principales se desarrollarán el sábado 21 de marzo con la feria propiamente dicha donde la exposición monográfica y morfológica nos ofrecerá la posibilidad de conocer y disfrutar intensamente de los mejores ejemplares de burras, burras con rastra (madre e hija), garañones y buches de la raza autóctona de pura sangre zamorano-leonesa con la asistencia técnica y profesional de la Asociación Nacional de Criadores (Aszal), presidida por Víctor Casas del Corral que tiene como secretario técnico la ganadero y veterinario Jesús de Gabriel Pérez. Simultáneamente dentro del recinto ferial se desarrollará el tradicional mercadillo.

Los actos comenzarán a las 11 de la mañana con la misa y la procesión de San José en la ermita del Bendito Cristo del Campo oficiada por el párroco Teo Nieto Vicente. Como ya es tradicional durante toda la jornada mercadillo hispano luso en la pradera colindante.

Simultáneamente, a esa misma hora, apertura en el Recinto Ferial de la Feria de Artesanía. Media hora después jornadas técnicas de Aszal en el Auditorio. A las 12 cita gastronómica con pulpeiro y mejillonero. Apertura del parque infantil con hinchables para los niños.

Feria de San Vitero / LOZ

Para las 12.30 horas se ha programado la inauguración de la Exposición Monográfica y Morfológica del Asnal Zamorano Leonés con pasarela del asno, subasta de animales de la raza autóctona y galardones del concurso morfológico. Por la tarde, a partir de las 17.30 horas animación musical en el recinto ferial y por la noche a las 23.30 horas verbena con una disco móvil y el conocido DJ zamorano Diego Duende en la Plaza Ribote.

Continuarán los actos el domingo 22 a las 11 con la feria de artesanía y a las 12 pulpeiro y mejillonero. La gran novedad de este año llegará a las 13 horas, en que se celebrará el Primer Concurso deBolla Alistana uno los manjares agroalimentarios de la comarca: "En Aliste no sólo se come, se presume de lo que se amasa". Para apuntarse hay que llamar al Ayuntamiento de San Vitero los lunes, miércoles o jueves de 8.30 a 13 horas.

El reto pasa por elaborar una bolla alistana artesana de un kilogramo de peso con los ingredientes de toda la vida: harina, levadura y agua con chorizo y tocino de primera. Se aceptarán tanto las cocidas en los ancestrales hornos de leña como en los más modernos de gas butano.

Yasmina Santos Ratón

El Auditorio del Recinto Ferial de San Vitero acogerá el día 22 de marzo, a las 12.00 horas, la presentación por parte de la joven escritora de 13 años Yasmina Santos Ratón de "Los Hijos de las Maravillas", una obra literaria de fantasía romántica que está cautivando al público juvenil. Estudiante de segundo curso de la ESO, Yasmina ha demostrado que la pasión por la escritura no entiende de edades, con un estilo fresco y una imaginaron desbordante, representando a la nueva generación de escritores zamoranos que apuestan por la cultura y la narrativa desde edades muy tempranas.

Publicada por la editorial Círculo Rojo es una propuesta de fantasía romántica que transporta a lectores a la Academia de Formación de la Realeza donde personajes como Alya, la princesa de las estrellas, deben aprender que para liderar sus mundos fantásticos primero deben dominar lecciones tan humanas como la confianza y el amor.