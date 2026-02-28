Rescatados dos jóvenes tras quedar atrapados con sus motos en un camino de Sanabria

La Guardia Civil y bomberos de la Diputación rescataron en la noche del viernes a dos jóvenes que se habían quedado atascados con sus motocicletas en un camino situado al norte de la localidad de San Ciprián.

La Comandancia de Zamora recibió, a las 20.15 horas, un aviso de Emergencias 1 1 2 sobre la situación de los dos jóvenes que se encontraban atrapados en el citado camino.

La central operativa de servicio trasladó el aviso a dos patrullas de la compañía de la Guardia Civil de Puebla de Sanabria y a un equipo de bomberos de la Diputación que, de inmediato, se dirigieron al camino para localizar y rescatar a los jóvenes que estaban desorientados y que aseguraron sentir mucho frío por las bajas temperaturas registradas en la noche del viernes en la zona.

Un agente retira hielo del camino en el que fueron localizados los dos jóvenes. / Cedida

Los dos jóvenes enviaron su ubicación que, tras ser comprobada por las patrullas de servicio, pudieron ser localizados y fueron trasladados en un vehículo.

Tras ser rescatados, los dos jóvenes auxiliados, vecinos de León, manifestaron a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación que no precisaban asistencia sanitaria, por lo que fue desmontado el dispositivo desplegado en la zona.