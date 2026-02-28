"Nada de nada": El PSOE denuncia la nula gestión del gobierno de Mañueco en la comarca de Sanabria

El alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco, denunció la nula gestión de la Junta de Castilla y León en la comarca con un “nada de nada” en los principales problemas del territorio, desde las carreteras de Molezuelas y Rihonor, hasta la Sanidad, pasando por la educación en formación profesional y la nefasta gestión de los incendios. Fernández abrió el acto con la participación del candidato del PSOE por Zamora a las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez, en un acto de campaña del PSOE para afiliados y simpatizantes organizado este sábado en Puebla.

Gómez presentó “una lista plenamente renovada, con perfiles muy completos con conocimiento y mucha ilusión”. Abordó los principales problemas de la provincia y la comarca, además de reprochar al Partido Popular “no querer debatir” y calificó la gestión del PP de “un esperpento”. Sin presupuestos, regando de dinero toda la comunidad sin conocimiento, todo a golpe de dinero” sin resolver los problemas. Así “la sanidad en Castilla y León no funciona, en el medio rural es un deterioro” y denunció “la carencia absoluta”. “La sanidad primaria que es inexistente porque hay una carencia absoluta de profesionales”. Gómez trasladó toda la responsabilidad de falta de médicos y especialistas a la Junta por no solicitar las plazas en 2013 y 2020, plazas que se cubren con médicos sin MIR.

En materia de residencias de mayores y centro de día denunció la carencia de suficientes plazas para una población que supera los 52.000 ciudadanos mayores de 65 años, en la provincia de Zamora, con 395 plazas. En el caso de Zamora capital se perderán plazas de 167 a 160 con la construcción de la nueva residencia y el cierre de Los Tres Árboles. Al margen del número de plazas públicas, el concierto con centros privados no resuelve el problema para quien no lo pueda pagar. La implantación de las plantas de biogás industrial contó con el rechazo “que supone una problemática severa” para el tratamiento de los residuos y en todo caso “para el autoconsumo de manera regulada y controlada”.

La falta de medios y gestión en incendios, especialmente en Sanabria en 2025, quedó resumida para Iñaki Gómez en una sola imagen “4 técnicos sentados alrededor de una mesa de campin, con un mapa de papel y una linterna” frente al despliegue del resto de operativo como la Unidad Militar de Emergencias. Sí subrayó la labor de los efectivos humanos en la dura campaña de extinción.

Resumió con un “me gustaría una Castilla y León del siglo XXI y puso como ejemplo al candidato a presidir la Junta, Carlos Martínez, y la labor que ha hecho al frente de la ciudad de Soria. En el ámbito nacional en estos años de Gobierno socialista “hemos ganado en derechos, estamos en el lado correcto y garantizamos la convivencia”.