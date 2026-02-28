Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tierra del Vino

Javier González despliega su arte en Moraleja del Vino con 17 vestidos de flamenca

El modisto y peluquero de profesión Javier González Calvo sorprendió con una colección coronada por la actuación del pequeño Enzo

Desfile de la colección de moda flamenca &quot;Eternos&quot; diseñada y confeccionada por Javier González Calvo en Moraleja del Vino.

Desfile de la colección de moda flamenca "Eternos" diseñada y confeccionada por Javier González Calvo en Moraleja del Vino. / Cedida

E. V.

Moraleja del Vino

Lunares, volantes y mantones por doquier dominaron el segundo desfile de flamenco celebrado en Moraleja del Vino. 17 piezas, compuestas por 15 vestidos y dos batas de cola ideados y confeccionados por Javier González Calvo, pusieron la nota de color y alegría en una sala ‘Justa Freire’ que se adelantaba al calendario oficial de la Feria de Abril.

La colección titulada "Eternos", en homenaje a las almas más inspiradoras del artista y peluquero local, fue ovacionada de principio a fin del acto a la espera de la sorpresa final: la actuación de Enzo, el pequeño ‘bailaor’ que mostró sus dotes artísticas vistiendo una de las batas ideadas por el adicionado modista zamorano.

El desfile contó con la colaboración de las peluqueras y compañeras de profesión de Leti Estilistas, en calidad de encargadas de dar vida a los recogidos y moños de las modelos coronadas por claveles naturales.

Un momento deurante el desfile de moda flamenca &quot;Eternos&quot; del zamorano Javier González

Un momento deurante el desfile de moda flamenca "Eternos" del zamorano Javier González / Cedida

