Tierra del Vino
Javier González despliega su arte en Moraleja del Vino con 17 vestidos de flamenca
El modisto y peluquero de profesión Javier González Calvo sorprendió con una colección coronada por la actuación del pequeño Enzo
E. V.
Lunares, volantes y mantones por doquier dominaron el segundo desfile de flamenco celebrado en Moraleja del Vino. 17 piezas, compuestas por 15 vestidos y dos batas de cola ideados y confeccionados por Javier González Calvo, pusieron la nota de color y alegría en una sala ‘Justa Freire’ que se adelantaba al calendario oficial de la Feria de Abril.
La colección titulada "Eternos", en homenaje a las almas más inspiradoras del artista y peluquero local, fue ovacionada de principio a fin del acto a la espera de la sorpresa final: la actuación de Enzo, el pequeño ‘bailaor’ que mostró sus dotes artísticas vistiendo una de las batas ideadas por el adicionado modista zamorano.
El desfile contó con la colaboración de las peluqueras y compañeras de profesión de Leti Estilistas, en calidad de encargadas de dar vida a los recogidos y moños de las modelos coronadas por claveles naturales.
- Crimen en Peleas de Abajo: Muere un hombre de 70 años tras recibir varias puñaladas de su hermano
- Milena, de 21 años, y Martín, de 25, los dos jóvenes que han salvado el único bar de un pueblo de Zamora: 'nos han acogido como si fuéramos de casa
- Nuevo cierre de filas de los municipios con embalses ante la 'oleada de caducidades' que abre Zamora
- Gritos y golpes dentro del furgón antes de declarar por el asesinato de su hermano en Peleas de Abajo
- Conmoción en Peleas de Abajo tras el asesinato de un vecino de 70 años
- La plaza junto a la iglesia de Santa María de Tábara se convertirá en peatonal
- Hablan los vecinos de los hermanos protagonistas del asesinato de Peleas de Abajo: 'Se defendían a capa y espada
- Luz verde al estudio de impacto ambiental de la concentración parcelaria en este pueblo de Aliste