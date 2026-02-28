Fermoselle cumple hoy nueve días sin agua potable y sin visos de solución

Una semana, para ser certeros hoy nueve días, sin agua potable en Fermoselle y, a día de hoy, el problema no presenta visos de solución. El Ayuntamiento, con el apoyo de la Diputación de Zamora, ya ha repartido "más de 15.000 litros" de agua embotellada para asegurar el abastecimiento de los habitantes y así continuará hasta que los análisis garanticen que es apta para el consumo humano.

Nunca se había visto Fermoselle en un problema de tal dimensión, con tantos días –desde el 20 de febrero– sin poder beber el agua del grifo ni cocinar. Una semana sin que los habitantes puedan beber el agua de la red de abastecimiento por los elevados parámetros de turbidez, sin que hayan mejorado en los últimos siete días como confirman los controles periódicos que lleva a cabo el Ayuntamiento. La turbidez del agua es uno de los parámetros más importantes en la calidad del agua de consumo humano.

Impacto

"En estas condiciones no tenemos más remedio que continuar con la declaración del agua no apta para el consumo y garantizar el abastecimiento de garrafas a los vecinos" precisa el alcalde de José Manuel Pilo. "Somos un municipio con unas 300 plazas hoteleras, la residencia de ancianos, muchos negocios y una población importante" incide Roberto Ramos, concejal de Urbanismo, lamentando el impacto de este episodio sobrevenido.

Una situación nada fácil en un pueblo donde viven alrededor de un millar de habitantes, en estas fechas, y con un tirón turístico al que esta situación "en nada ayuda a la imagen del pueblo" reconocen desde el propio Ayuntamiento, que trata de amortiguar el problema con el suministro periódico de garrafas de agua y buscando soluciones al origen de este episodio.

La próxima semana llegará otro camión de agua embotellada proporcionada por la Diputación y, de cara al fin de semana, ayer el Ayuntamiento procedía a un nuevo reparto por distintos puntos del pueblo para facilitar el traslado de garrafas a las casas.

Agua embotellada

El propio presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha asegurado que la institución mantendrá este apoyo logístico y continuará suministrando agua embotellada mientras persistan las dificultades, hasta que se restablezca la normalidad en el servicio de abastecimiento. Hace una semana la Diputación enviaba a la villa sayaguesa un camión con 16 palets de agua embotellada, que contienen un total de 1.152 garrafas de 10 litros tras los problemas de turbidez registrados en el abastecimiento.

Fresno de la Ribera, Villalcampo, Carbajosa de Alba, Villaflor, Asturianos, San Pedro de la Nave-Almendra y Palacios del Pan son otros pueblos zamoranos que se han visto afectados tras el episodio de borrascas y elevadas precipitaciones que ha afectado a los sistemas de abastecimiento debido a los problemas de turbidez en la red de suministro. En el caso de Fermoselle la captación de agua se encuentra en las proximidades de la presa de Almendra, en aguas del Tormes.