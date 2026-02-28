Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fermoselle nueve días sin agua potableLa ministra Elma SaizLas Capas de Zamora "NO" a que un hijo pueda salir por el padreEnzo de 5 años y su enfermedad ultrarrara
instagramlinkedin

La performance "Renfe entierra Sanabria" recorre Valladolid: "No somos menos por no vivir donde brillan las prisas"

Los promotores de la protesta, originarios de Palacios de Sanabria, reclamaron a Renfe y al Gobierno que reviertan la decisión que limita a seis trenes diarios las paradas en Otero: "que nos oigan en Madrid en cada despacho sordo"

El "Entierro de Sanabria" por culpa de Renfe

El "Entierro de Sanabria" por culpa de Renfe

Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Valladolid

La performance "Renfe entierra Sanabria" recorrió las calles céntricas de Valladolid para reivindicar las frecuencias de paradas en la estación de Alta Velocidad Sanabria en Otero.

Los promotores de esta performance con un ataúd, Pedro Pablo González, Felipe Lagares y Roberto Matellán, escenificaron el entierro de la comarca con lo que calificaron de decisión arbitraria. En el transcurso de la protesta se dio lectura al manifiesto en forma de poema.

"Queremos trenes, queremos futuro, queremos justicia", señalan los promotores originarios de Palacios de Sanabria, municipio al que pertenece Otero de Sanabria.

Al son de las gaitas, piden "que nos oigan en Madrid en cada despacho sordo" porque "no somos menos por no vivir donde brillan las prisas".

Los sanabreses y su ataúd por el tren regresan a Valladolid: "Queremos futuro, queremos justicia"

Los sanabreses y su ataúd por el tren regresan a Valladolid: "Queremos futuro, queremos justicia"

Ver galería

Los sanabreses y su ataúd por el tren regresan a Valladolid: "Queremos futuro, queremos justicia" / Araceli Saavedra

El recorrido comenzaba en la estación de trenes de Renfe para continuar su recorrido pasando por la Plaza Mayor (con calle Santiago) para concluir a la altura del número 56 del paseo Zorrilla.

Una doble llamada de atención, dado que está previsto que esta misma tarde las voces en protesta se repliquen en Sanabria, concretamente, en la estación afectada por la decisión adoptada el pasado verano y que ha limitado a tan solo 6 trenes diarios -tres de ida y tres de vuelta- los que efectúan su parada en Otero.

Noticias relacionadas y más

Ya mañana domingo, 1 de marzo, las protestas -así como la llamativa y reveladora escenificación- se trasladarán hasta Zamora capital, Benavente y Toro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crimen en Peleas de Abajo: Muere un hombre de 70 años tras recibir varias puñaladas de su hermano
  2. Milena, de 21 años, y Martín, de 25, los dos jóvenes que han salvado el único bar de un pueblo de Zamora: 'nos han acogido como si fuéramos de casa
  3. Nuevo cierre de filas de los municipios con embalses ante la 'oleada de caducidades' que abre Zamora
  4. Gritos y golpes dentro del furgón antes de declarar por el asesinato de su hermano en Peleas de Abajo
  5. Conmoción en Peleas de Abajo tras el asesinato de un vecino de 70 años
  6. La plaza junto a la iglesia de Santa María de Tábara se convertirá en peatonal
  7. Hablan los vecinos de los hermanos protagonistas del asesinato de Peleas de Abajo: 'Se defendían a capa y espada
  8. Luz verde al estudio de impacto ambiental de la concentración parcelaria en este pueblo de Aliste

La performance "Renfe entierra Sanabria" recorre Valladolid: "No somos menos por no vivir donde brillan las prisas"

La performance "Renfe entierra Sanabria" recorre Valladolid: "No somos menos por no vivir donde brillan las prisas"

Los sanabreses y su ataúd por el tren regresan a Valladolid: "Queremos futuro, queremos justicia"

Los vecinos de este pueblo de Zamora denuncian su "abandono" tras diez días sin agua potable

Los vecinos de este pueblo de Zamora denuncian su "abandono" tras diez días sin agua potable

Hablan los vecinos de Tábara movilizados por la sanidad rural: "Lucharemos con uñas y dientes hasta conseguir la atención sanitaria que los pueblos merecemos"

Rescatados dos jóvenes tras quedar atrapados con sus motos en un camino de Sanabria

Rescatados dos jóvenes tras quedar atrapados con sus motos en un camino de Sanabria

Fermoselle cumple hoy nueve días sin agua potable y sin visos de solución

San Vitero se prepara para la gran exaltación del burro zamorano

San Vitero se prepara para la gran exaltación del burro zamorano

Puebla de Sanabria acogerá en julio las XXVII Convivencias Medioambientales con temática pirata para niños de Primaria y ESO

Puebla de Sanabria acogerá en julio las XXVII Convivencias Medioambientales con temática pirata para niños de Primaria y ESO
Tracking Pixel Contents