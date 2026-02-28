La performance "Renfe entierra Sanabria" recorre Valladolid: "No somos menos por no vivir donde brillan las prisas"

La performance "Renfe entierra Sanabria" recorrió las calles céntricas de Valladolid para reivindicar las frecuencias de paradas en la estación de Alta Velocidad Sanabria en Otero.

Los promotores de esta performance con un ataúd, Pedro Pablo González, Felipe Lagares y Roberto Matellán, escenificaron el entierro de la comarca con lo que calificaron de decisión arbitraria. En el transcurso de la protesta se dio lectura al manifiesto en forma de poema.

"Queremos trenes, queremos futuro, queremos justicia", señalan los promotores originarios de Palacios de Sanabria, municipio al que pertenece Otero de Sanabria.

Al son de las gaitas, piden "que nos oigan en Madrid en cada despacho sordo" porque "no somos menos por no vivir donde brillan las prisas".

Los sanabreses y su ataúd por el tren regresan a Valladolid: "Queremos futuro, queremos justicia" / Araceli Saavedra

El recorrido comenzaba en la estación de trenes de Renfe para continuar su recorrido pasando por la Plaza Mayor (con calle Santiago) para concluir a la altura del número 56 del paseo Zorrilla.

Una doble llamada de atención, dado que está previsto que esta misma tarde las voces en protesta se repliquen en Sanabria, concretamente, en la estación afectada por la decisión adoptada el pasado verano y que ha limitado a tan solo 6 trenes diarios -tres de ida y tres de vuelta- los que efectúan su parada en Otero.

Ya mañana domingo, 1 de marzo, las protestas -así como la llamativa y reveladora escenificación- se trasladarán hasta Zamora capital, Benavente y Toro.