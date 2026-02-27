Los scouts harán voluntariado ambiental en las zonas afectadas por los incendios en verano de la Sierra de la Culebra

Las ‘Ramas Esculta y Rover’ -los scouts de Castilla y León de entre 15 y 21 años- se han propuesto para este año llevar a cabo un servicio a su comunidad consistente en dar apoyo medioambiental a los lugares más dañados por los incendios del pasado periodo estival. En concretó acamparán por la zona de la Sierra de la Culebra para realizar actividades medio ambientales.

Con el proyecto ‘Reconstruyendo territorio (Voluntariado ambiental en la Sierra de la culebra)’ los “Escultas y Rovers' quieren ayudar a las poblaciones locales a revalorizar el espacio natural mediante actuaciones de conservación del suelo y restauración de la estructura vegetal previniendo la degradación y futuros incendios, mejorar la resistencia del terreno mediante acciones de control de especies invasoras y clareos.

Además, pretenden fomentar la conciencia ambiental y la participación activa del voluntariado promoviendo el aprendizaje práctico y el compromiso con la conservación del medio natural y fortalecer el vínculo entre la comunidad local y las personas participantes mediante el intercambio cultural, la escucha activa y la difusión posterior de la experiencia en los territorios de origen.

Para ello realizarán tareas de campo en las zonas previamente definidas, tales como construcción de faginas y albarradas, rehabilitación de caminos, clareos selectivos de vegetación y control de especies invasoras, entre otras. Se harán también actividades de carácter cultural y de intercambio con la población local en los municipios, fomentando el conocimiento mutuo y la puesta en valor del territorio, encuentros con la población local y asociaciones de los municipios, generando espacios de intercambio de experiencias y reflexión compartida sobre la recuperación del entorno y la prevención de incendios.

Los organizadores han seleccionado el paraje natural de la Sierra de la Culebra, en las localidades de Tábara y Ferreras de Abajo, por tratarse de una zona afectada de forma reiterada en los últimos años por la existencia de terrenos de uso público próximos a los núcleos urbanos, por la viabilidad de desarrollar actuaciones planificadas con una perspectiva de medio y largo plazo, por el tamaño de los núcleos urbanos y por las graves repercusiones sociales de los incendios en esta zona.

Noticias relacionadas

El proyecto se desarrollará en formato de acampada de voluntariado ambiental los días 14 y 15 de marzo, con la participación de personas voluntarias organizadas en dos grupos distribuidos por edades y asignados a los municipios de Tábara y Ferreras de Abajo. El proyecto se dirige principalmente a scouts de la Asociación de scouts de España-Exploradores de Castilla y León. En concreto está prevista la participación de unos 100 adolescentes y jóvenes más 30 monitores.