Puebla de Sanabria acogerá en julio las XXVII Convivencias Medioambientales con temática pirata para niños de Primaria y ESO
La Fundación Caja Rural de Zamora colabora en ‘De campamento por Puebla’, que ofrece alojamiento en pensión completa y actividades en un entorno natural privilegiado para menores de primaria y ESO.
Ical
Puebla de Sanabria acogerá el próximo mes de julio las XXVII Convivencias Medioambientales ‘De campamento por Puebla’, una iniciativa “diferente en la que cada día se convierte en una aventura única llena de diversión, sorpresas y aprendizaje” y que cuenta con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora. La naturaleza y el mundo pirata serán el hilo conductor con el título ‘Isla Tuerta: la venganza de Henry’.
Las convivencias se estructurarán en dos turnos de diez días que se desarrollarán del 3 al 12 de julio, para menores de 3º, 4º y 5º de Educación Primaria, y del 17 al 26 de julio, para alumnado de 6º de Educación Primaria y de 1º y 2º de ESO.
Las jornadas, organizadas por la Asociación Convivencias Medioambientales, incluirán piragüismo, tirolinas, puentes, dinámicas de grupo, yincanas, actividades teatralizadas, juegos, rutas y excursiones al Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto y a Villardeciervos, así como visitas al casco histórico y al Castillo de Puebla de Sanabria.
“Habrá juegos, bailes y talleres en los que la convivencia, el respeto por la naturaleza, la creatividad y el trabajo en equipo serán las bases de un programa que combina entretenimiento, valores educativos y naturaleza. Todo ello, bajo el prisma del mundo pirata en Isla Tuerta, donde conocerán personajes e historias que se irán entrelazando y descubriendo según van pasando los días”, según señalaron fuentes de la organización.
El período de inscripciones se abrirá el martes, 10 de marzo, a las 16.00 horas, exclusivamente a través de blog oficial del campamento: decampamentoporpuebla.blogspot.com.
El precio es de 350 euros por participante; de 315 en caso de que vayan dos hermanos y de 295 euros por participante, si acuden tres hermanos. El precio incluye alojamiento en pensión completa, traslados en autobús, seguro de responsabilidad civil, material y todo lo necesario para el desarrollo de la actividad.
Desarrollo educativo
La Fundación Caja Rural de Zamora colabora, un año más, con el proyecto, “reafirmando su compromiso con iniciativas que impulsan el desarrollo educativo y social” de la infancia y juventud zamorana. “Además, este tipo de proyectos ayuda a dinamizar el medio rural y fortalecer el tejido asociativo, ofreciendo experiencias únicas en un entorno natural privilegiado, como es, en este caso la comarca de Sanabria”, señalaron fuentes de la entidad.
La iniciativa cuenta también con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, el Ayuntamiento de Zamora, El Redondel, Formación Red y Sfera Gráficas.
