La plaza junto a la iglesia de Santa María de Tábara se convertirá en peatonal

La villa de Tábara afrontará el acondicionamiento de la Plaza John Williams, situada en el entorno de la iglesia de Santa María y asentada en los terrenos que en el siglo X ocupaba el histórico monasterio de San Salvador y el Scriptorium Tabaranse donde tuvieron su morada personajes ilustres de la talla de Atilano de Tarazona y Froilán de Lugo antes de ser nombrados, respectivamente, obispos de Zamora y León y de ser elevados a los altares por la Iglesia Católica.

Así, las costillas de granito con la orientación de las curvas de nivel marcarán los tramos de adoquín tipo románico. Para conseguir una plaza más plana en su lado norte, el enlace con la calle trasera se producirá con unos muros de mampostería de la zona que delimitan la jardinería.

Con la disposición del mobiliario urbano, la jardinería y los muros, la zona de vehículos queda reducida al paso hacia la calle posterior. Ello supone que la plaza John Williams pasará a ser prácticamente peatonal. Durante años ha sido uno de los principales lugares de aparcamiento de Tábara. La situación de bolardos extraíbles hará viable el paso puntual hacia varias propiedades en la parte trasera del templo de Santa María.

La pavimentación de la plaza se afrontará con adoquines tipo románico o similar, dispuestos según el despiece formado por las baldosas de granito amarillo. Esta disposición sigue la orientación geométrica de la iglesia de Santa María, geometría que enlazará con la calle ya ejecutada con anterioridad por el Ayuntamiento de Tábara y con la travesía de la nacional 631.

Se prevé la colocación de bancos, jardineras y bolardos, así como la construcción de muros de mampostería en formación de asientos. Así mismo se instalarán dos luminarias solares. Por su parte se procederá al soterramiento de la red eléctrica de distribución y del alumbrado público mediante canalización con tubos de PVC con sus correspondientes arquetas y registros.

Plano de la zona de actuación / Ch. S.

La superficie a pavimentar será de 1.920 metros cuadrados. Como paso previo a la pavimentación se demolerá el pavimento existente que no cumpla con las nuevas rasantes y se modificarán los niveles de las rejillas y pozos que no cumplan con las nuevas cotas.

En la acera se utilizarán adoquines de hormigón con piezas de 20 por 10 por 6 centímetros de color beige; en la pavimentación bordillo de 100 por 25 por 12 centímetros de hormigón gris; y en el resto de la plaza adoquín bicapa de hormigón envejecido tipo románico color otoño, de tres tamaños diferentes, colocados en tresbolillo, encajonado en geometrías de baldosa de granito amarillo de 50 por 50 por 10 centímetros.

Al encontrase parte de los terrenos dentro de la zona de afección de la carretera Nacional 631, la plaza John Williams se sitúa a su derecha, será prescriptible la autorización del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible para el inicio de las obras.

Al mismo tiempo será necesario recabar el informe preceptivo de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León en Zamora al estar la plaza dentro de la zona de influencia de la iglesia de Santa María. Existen varios postes eléctricos y de telefonía que deberán cambiar de localización para no interferir en las nuevas secciones de pavimento.

El proyecto técnico deberá pasar ahora un periodo de exposición pública donde los vecinos o afectados podrán examinarlo y, si así lo desean, presentar alegaciones.