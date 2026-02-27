El bar municipal de Rionegro del Puente evita el cierre gracias a la llegada de una pareja, Milena Fernández González (21 años) y Martín Baz de Vega (25), unos jóvenes que quieren seguir viviendo en el medio rural.

El bar La Vereda reabría sus puertas el sábado de Carnaval con los dos jóvenes al frente del negocio hostelero. "Nos queríamos arriesgar y probar a ver cómo nos va" reconoce Martín. Concurrieron a la oferta municipal y por un precio "razonable" se quedaron con la gestión del establecimiento.

Detrás de ese reto personal está el deseo de los jóvenes de realizar "nuestro proyecto de vida en el medio rural". Martín viene de Madrid a vivir al pueblo, a Espadañedo. La enfermedad de su abuela, a raíz de una caída, propició que hace 6 años toda la familia Baz de Vega regresara al pueblo para ayudar a su abuela en su convalecencia y a ayudar a su abuelo en las faenas agropecuarias. "Dejamos la vida que teníamos allí para cuidarlos, hasta ahora". Aunque vivían en Madrid volvían en vacaciones y fines de semana a la casa familiar de Espadañedo.

Milena y Martín, dos jóvenes que dan vida al bar de Rionegro del Puente

Milena, nacida y criada en Santa Colomba de Sanabria, también comparte el deseo de vivir en el pueblo y tener un futuro en el medio rural. Su familia tiene una explotación ganadera que requiere la dedicación permanente los siete días de la semana.

Milena y Martín han trabajado en la rama de hostelería en establecimientos de Puebla de Sanabria y El Puente. Pero querían probar a gestionar su propio negocio "no es lo mismo trabajar para otro que empezar tu propio proyecto".

En ese camino las dos familias, la de Espadañedo y la de Santa Colomba, "nos están ayudando mucho y nos dan muchos consejos de cómo atender el negocio". Martín explica que "mi padre estuvo 49 años en hostelería" y valora mucho sus consejos "en el tema de precios, de cómo llevar el negocio, hacer los pedidos y cómo tratar a los clientes, tener siempre buena actitud de cara al público".

Los clientes de Rionegro y el vecindario en general "nos han ayudado mucho" reconocen. La primera ayuda espontánea de un vecino fue prestar el rollo de papel film para envolver un pedido, casi de

los primeros días. En estas primeras semanas hay más actividad los fines de semana, van ajustando los horarios de mañana y tarde para dar el servicio a los vecinos. "Nos ha acogido como si fuéramos de aquí. Te ayudan y no te ponen trabas. Es muy buena gente".

Los jóvenes hacen diariamente 104 kilómetros, entre Espadañedo y Rionegro hay 26 kilómetros, en los dos trayectos de ida y vuelta por la mañana y por la tarde, para abrir el bar en el horario partido y poder descansar un rato a mitad de jornada. El contrato es por un año prorrogable por otro año.

Con el deseo de quedarse están buscando una vivienda en Rionegro o en algún pueblo cercano para no tener que hacer esos kilómetros. El pueblo les ha sorprendido por su biblioteca, por el Palacio de Diego de Losada, y por el museo que está proyectado, por su Santuario y el albergue de peregrinos que tienen puerta con puerta. La cofradía de los Falifos también les ha llamado la atención por ser una de las más antiguas en la atención a los peregrinos. Martín bromea que "yo solo conocía el río Negro que pasa por Otero de Centenos y casi no conocía el pueblo".