CCOO denuncia una instrucción interna del Servicio Territorial de Zamora para condicionar las vacaciones del operativo forestal

La denegación "sistemática" de vacaciones y otros permisos laborales a los bomberos forestales en época de riesgo bajo llega al juzgado de lo Social de Zamora. Comisiones Obreras ha interpuesto una demanda por conflicto colectivo ante el incumplimiento de los derechos de los 114 trabajadores que, en la provincia, componen el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León.

El sindicato provincial denuncia la existencia de una instrucción interna "y completamente ilegal", al "no haberse negociado ni estar firmado", por la cual el Servicio Territorial condiciona los permisos por vacaciones y otros permisos laborales a asegurar la operatividad del servicio. Unos criterios que, sostiene José Ramón Jiménez en calidad de responsable de FSC CCOO, únicamente se aplican en la provincia de Zamora, algo que considera "inaceptable" y una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador.

El convenio colectivo (de aplicación en todo el ámbito autonómico) contempla que la petición de vacaciones por parte de la plantilla de trabajadores del operativo deberá efectuarse, preferentemente, en época de peligro bajo, si bien "no se realiza una prohibición taxativa". En el caso de Zamora, las denegaciones se producen paradógicamente en esos periodos de menos calor.

Las instrucciones adicionales aplicadas en la provincia –y denunciadas por escrito ante la Delegación Territorial– se toman, advierten, "al margen de la Ley y del propio convenio" por el que se rige el operativo autonómico compuesto en Zamora por un total de 17 puestos de vigilancia y 14 vehículos autobomba denominados "Charlie".

En opinión de CCOO, estas restricciones son "directamente el producto de un operativo completamente infradotado" y que esconde una carencia estructural de personal. De hecho y según sus propios cálculos, la Junta debería triplicar la actual plantilla forestal para asegurar la operatividad del servicio.

Frente a los criterios adoptados por el Servicio Territorial, la escasez de personal hace "materialmente imposible" que los 14 Charlies estén disponibles todo el año. "Los camiones están parados matemáticamente como mínimo 60 días al año" y hasta "cuatro meses", denuncian en referencia a una infradotación que se extiende al periodo estival, como ya pasó en el verano de 2025 durante los terribles incendios que volvieron a asolar Sanabria y la Sierra de la Culebra.

"A esto se suma", añaden, "que no existen suplencias de ningún tipo, que las bajas están sin cubrir, sin bolsas de empleo, un auténtico desastre, y en consecuencia, el personal tiene que quedarse sin vacaciones y sin permisos".

De esta forma, Comisiones Obreras ha decidido elevar a la vía judicial la demanda por conflicto colectivo tras fracasar en los "reiterados intentos" durante más de 1 año de alcanzar "soluciones de consenso".