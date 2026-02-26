Reconocimiento a la trayectoria de Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu
El Premio Summa Cum Laude a la Trayectoria Profesional destaca la contribución al cooperativismo agrario y a la cooperativa zamorana fundada hace 44 años
I. G.
Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu, ha recibido uno de los máximos reconocimientos de la red Empresas Amigas Alumni por su trayectoria al frente de una de las principales cooperativas agroalimentarias del país, cuya sede principal está en la provincia de Zamora, y su contribución al cooperativismo agrario español.
La Universidad de Salamanca (USAL) celebró en el CaixaForum Madrid la ceremonia de entrega de los Premios Cum Laude 2026, concedidos por la red Empresas Amigas Alumni (EAA). El acto reunió a representantes del mundo empresarial, académico e institucional y tuvo como uno de sus momentos destacados la concesión del Premio Summa Cum Laude a la Trayectoria Profesional a Rafael Sánchez Olea, director general de la Cooperativa Bajo Duero (Cobadu).
Los Premios Cum Laude distinguen el compromiso, la excelencia y la contribución de empresarios, directivos y entidades vinculadas a la Universidad de Salamanca, cuya labor constituye un referente para la sociedad y, de manera especial, para las nuevas generaciones.
El reconocimiento destaca la trayectoria de Rafael Sánchez Olea como veterano del cooperativismo agrario español y como director de Cobadu desde su fundación, hace 44 años. A lo largo de estas más de cuatro décadas de servicio, ha liderado el crecimiento y la consolidación de la cooperativa, contribuyendo a convertirla en una de las entidades agroalimentarias más importantes a nivel autonómico y nacional. Bajo su dirección, Cobadu ha fortalecido un modelo basado en la superación constante, la sostenibilidad y el compromiso social, posicionándose como referente en el sector agropecuario tanto en su ámbito territorial como en el conjunto del país.
Con sede en la provincia de Zamora, Cobaadu es una de las principales cooperativas agroalimentarias de España. Integra a más de 11.400 socios agricultores y ganaderos y desarrolla una amplia actividad que abarca el asesoramiento técnico y veterinario, el suministro de insumos, la producción y comercialización de piensos, así como la gestión y comercialización de producciones agrícolas y ganaderas. Su crecimiento sostenido, su apuesta por la innovación y su papel como motor económico en el medio rural la han consolidado como un referente del cooperativismo moderno y una pieza clave en el desarrollo del sector primario.
Este reconocimiento pone en valor no solo la trayectoria profesional de Rafael Sánchez Olea, sino también el papel estratégico del cooperativismo agroalimentario en la vertebración del territorio, la generación de empleo y la sostenibilidad del medio rural.
