Productos de la tierra zamoranos se cuelan en los menús de Paradores Nacionales

Garbanzos de Fuentesaúco, lentejas de Tierra de Campos, alubias o chorizo de Zamora. Los productos de la tierra zamoranos se cuelan en la cocina española a través de los menús de los Paradores Nacionales.

Dentro del mapa de la producción nacional destacan las legumbres con sellos de calidad diferenciada Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP), que garantizan su origen y calidad superior. Un paraguas que ampara actualmente 11 tipos de legumbres, entre los que se encuentra la IGP Garbanzo de Fuentesaúco (Zamora), la IGP Lenteja Tierra de Campos (Valladolid, León, Palencia y Zamora) y la IGP Alubia de La Bañeza-León (León-Zamora).

"En línea con la misión, visión y valores de la compañía, comprometida con el objetivo de cuidar y fomentar los productos gastronómicos de las regiones donde se ubica", desde Paradores de Turismo se va a llevar a cabo la campaña promocional “La semana de las legumbres con calidad diferenciada en Paradores”. El objetivo es poner en valor estas preciadas semillas secas de leguminosas autóctonas e impulsar y desestacionalizar su consumo, en alarmante descenso pese a sus beneficios para la salud y para la agricultura sostenible. Una iniciativa desarrollada en colaboración con los consejos reguladores de estos marchamos, que aportan la legumbre para esta acción.

La campaña se desarrolla en 29 Paradores situados en las zonas de producción o próximos a las áreas de influencia de cada una de las 10 figuras de calidad participantes: DOP Alubia de Anguiano (La Rioja), DOP Fesols de Santa Pau (Girona), IGP Alubia de La Bañeza-León (León-Zamora), IGP Faba de Asturias (Asturias), IGP Judías del Barco de Ávila, IGP Faba de Lourenzá (Lugo), IGP Lenteja de la Armuña (Salamanca), IGP Lenteja Tierra de Campos (Valladolid, León, Palencia y Zamora), IGP Garbanzo de Escena (Huelva y Sevilla) e IGP Garbanzo de Fuentesaúco (Zamora).

Paralelamente, se ha incluido también en esta acción la histórica Hostería del Estudiante, en Alcalá de Henares, debido a que ofrece de manera rotatoria en su carta algunos de los productos más representativos de la gastronomía de Paradores. En esta ocasión se quiere dar a conocer al cliente local y al que visite la ciudad complutense una legumbre como el garbanzo de Escacena, integrado en Andalucía occidental y cuya comercialización es difícil en la zona centro.

La legumbre de referencia estará presente en el menú de cada Parador a lo largo de 10 días, del 27 de febrero al 8 de marzo, apareciendo la receta del guiso seleccionada para cada variedad como sugerencia en la carta. Así, se podrán degustar especialidades como alubias de Anguiano con berberechos y borraja, fesols de Santa Pau con almejas y butifarra negra; también alubias de riñón de La Bañeza-León a la bañezana, fabada, garbanzos de Escacena con langostinos y espinacas, garbanzos de Fuentesaúco en un guiso similar que cambia el marisco por bacalao, judías del Barco de Ávila en salsa verde y almejas. Tendrán también espacio las lentejas de La Armuña con perdiz, lentejas de Tierra de Campos con verduras y curry rojo y fabas de Lourenzá con pulpo y grelos.

Hummus y dulces vegetales

Asimismo, para poner de manifiesto la versatilidad de este producto en la cocina, más allá de los tradicionales platos de cuchara, la oferta se complementará con aperitivos de cortesía a base de diferentes tipos de hummus con el acompañamiento de enriquecedores aderezos como pimientos del piquillo o del Bierzo asados, lascas de bacalao, queso Cabrales, crujiente de jamón, chorizo de Zamora, pimentón y AOVE, farinato, lombarda o huevas de trucha.

Además, se van a incluir en la carta de postres originales y deliciosas creaciones vegetales elaboradas con legumbres como brownie de alubias, chocolate caliente y helado; crema de fesols caramelizada con carquiñolis; natillas con alubias y oreja de carnaval; tarta de fresas y crumble de garbanzos, tarta de garbanzos y castañas, bizcocho de lentejas con mousse de choco y crema de naranja, o filloas rellenas con crema de faba.