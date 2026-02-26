Las piscinas de Morales del Vino serán desbordantes desde este verano

Los vecinos y usuarios de la piscina municipal de Morales del Vino disfrutarán con la apertura de la temporada estival de 2026 de unas renovadas instalaciones que, más allá de subsanar el estado "muy deficiente" de los dos vasos, cumplan con la normativa de Castilla y León en materia técnico-sanitaria. Las piscinas pasarán así a ser desbordantes al incorporar un circuito de "rebosadero continuo" donde el agua fluye ininterrumpidamente sobre el borde perimetral hacia una canaleta. Adicionalmente, se habilitará un nuevo espacio acuático adaptado a los bebés, en forma de playa coronada por un "hongo".

El proyecto, que sale a licitación por un presupuesto base de 135.621,37 euros (impuestos aparte), busca solventar las "múltiples filtraciones" de los vasos que, más allá de desperdiciar grandes cantidades de agua, influye directamente en el abastecimiento municipal.

Financiado en un 80% por la Diputación de Zamora con cargo a la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales con menos de 20.000 habitantes, el Ayuntamiento moralino asumirá el 20% restante.

Los trabajos consistirán en la reparación de la piscina polivalente (25x12,5 metros con una profundidad variable de 1,2 a 2,4 metros) y la infantil incorporando el sistema de recirculación del agua, así como la construcción de la nueva playa, según el último modificado del proyecto. Las mejoras adicionales incluyen el cierre del actual acceso soterrado a la depuradora, que se trasladará a una nueva caseta de obra; la instalación de tres pediluvios y tres túneles de duchas nuevas; la colocación de dos vasos de compensación soterrados así como el sembrado de césped en el espacio que separa ambas piscinas.

Las piscinas de Morales serán desbordantes desde este verano

La infraestructura, construida en el año 1989, quedó al margen de la normativa higiénico-sanitaria con la aplicación de las nuevas leyes, si bien se le han ido concediendo excepciones temporales para su apertura al público. Con todo, la anterior concesionaria Primus Invictus fue expedientada con varias multas de 300 euros cada una durante sus últimos años de funcionamiento por incumplir el control del agua, según los datos publicados por la Consejería de Medio Ambiente.

Dada la necesidad de cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias mínimas requeridas, la intervención se considera "necesaria y urgente", siendo además de interés público al afectar a infraestructuras básicas para la población de Morales del Vino.

Con esta urgencia, las cláusulas imponen un plazo de ejecución máximo de dos meses con fecha de finalización tope para el 30 de mayo de 2026.