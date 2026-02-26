Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desempleo

Pedralba y Hermisende abre sus programas de formación mixtos

El plan formará a 12 personas en las especialidades de trabajos de conservación y mejora forestal y jardinería

Integrantes de un pasado taller de empleo de jardinería. | J. A. G.

Araceli Saavedra

Los Ayuntamientos de Pedralba de la Pradería y Hermisende inician el día 1 de marzo el Programa Público Mixto de Formación y Empleo en el que participarán 14 personas, durante un periodo de seis meses.

En el municipio de Pedralba se impartirá como novedad trabajos de conservación y mejora forestal, donde participarán 6 trabajadores en paro y 1 docente. El programa mixto contempla una parte formación y otra práctica. En este caso la parte de práctica consistirá básicamente en la recuperación y mejora ambiental del tramo del Camino de Santiago que pasa por el término municipal entre Puebla de Sanabria y Requejo. También está contemplada la limpieza preventiva de entornos forestales del municipio.

El municipio de Hermisende, por su parte, pone en marcha el programa de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería con 6 trabajadores y 1 docente. En la parte práctica se realizarán labores de mantenimiento y limpieza de zonas verdes en el municipio.

Estas acciones de formación y empleo están subvencionadas por la Junta de Castilla y León, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

