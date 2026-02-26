Ocio
La moda flamenca impulsa un talento local en Moraleja del Vino
La sala Justa Freire acogerá este sábado el segundo desfile de trajes diseñados y confeccionados por Javier González Calvo
Su primera máquina de coser llegó tras la pandemia para dar forma a un sueño que, seis años después, le ha llevado a abrir su propio taller de costura y a exhibir sus creaciones. Eso sí, centradas únicamente en la moda flamenca.
Una pasión, la de Javier González Calvo, que vuelve a mostrar a los vecinos de Moraleja del Vino con su segundo desfile flamenco que permitirá disfrutar de más de una quincena de nuevos modelos diseñados y confeccionados por el incipiente artista local y peluquero de profesión. La sala Justa Freire acogerá este desfile inspirado en los ‘aires del sur’ que arrancará a las 20 horas del sábado, 28 de febrero.
La colección, titulada "Eternos", está planteada como un homenaje a su abuelo fallecido el pasado año, que "siempre me veía coser y alucinaba". También a su abuela con la que aprendió a coser dando alas a una afición que nació ya en la niñez de este moralejano.
Destaca que la de este año es una colección muy extensa en la que ha invertido más de nueve meses de trabajo, encerrado ya en su taller propio y haciendo valer sus conocimientos en patronaje.
