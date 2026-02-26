Mellanes recupera el Día de la Molienda en el molino harinero de "Los Genicios"

Mellanes de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Rabanales, recuperará el Día de la Molienda en el molino harinero de Los Genicios para dar a conocer y transmitir a las nuevas generaciones, muy en particular a los niños y adolescentes, una actividad que durante siglos fue parte vital para la supervivencia de las familias y pueblos del medio rural alistanos. La iniciativa ha partido de los propios vecinos con el apoyo Ayuntamiento de Rabanales de Aliste

Fue Mellanes una tierra de moliendas y así lo delatan los manuscritos del Catastro del Marqués de la Ensenada que delatan la existencia allá por el año 1752 de hasta seis molinos harineros en un pueblo donde solo vivían 16 vecinos (familias) gracias al río Mena y sus tributarios.

Mellanes acogerá pues el día 2 de mayo a todas aquellas personas que quieran acercarse al pequeño pero acogedor pueblo para pasar una jornada inolvidable, propia para pasar en familia y que los padres y los abuelos puedan compartir con sus hijos y nietos unos aconteceres que vivieron antaño pues las actividades serán para todas las edades: niños, jóvenes y mayores.

Para revivir la tradición un vecino partirá desde su casa en el pueblo a la antigua usanza con la burra de pura sangre de raza autóctona Zamorano-Leonesa cargada con el ancestral "costal" lleno de grano de trigo camino del molino de Los Genicios donde la fuerza del agua de dos de los tributarios del río Mena, el "Cuervo" y el "Gigoso", caerá desde la "Zuda" por la "Chapaza" para hacer girar con fuerza el "Redrueno" que a su vez hará rodar la piedra francesa molendera para convertir los granos de cereal en blanca harina más fina si es para amasar pan y más gruesa si es para alimentar a los animales domésticos: vacas, burras o marranos.

No faltará la música folclórica tradicional al son de las gaitas de fole, las dulzainas y los tamboriles y además habrá juegos infantiles relacionados con la harina y sus usos, concurso de panes alistanos, degustación de productos de la tierra, mercadillo promocional y otras muchas novedades con las que Mellanes va a sorprender y cautivar a vecinos, emigrantes y foráneos

Mellanes es uno de los pueblos con más encanto de la comarca alistana con muy buenas gentes y su molino de Los Genicios una auténtica joya de la arquitectura tradicional y uno de los grandes valores y atractivos del patrimonio material e inmaterial la zona. Los vecinos pretenden poner en valor su pueblo, sus tradiciones y el arte de la molienda que volverá a ver la luz una vez más para luego ya celebrase cada primavera todos los años.

Es el de "Los Genicios" un molino típico alistano del que destaca su gran "Zuda" y su "Cubo" (canal que lleva el agua a la "Chapaza") construido en granito, contando con dos pares de muelas. Las piedras molenderas proceden de Lafertet en la Bordona (Francia) a través de la compañía Verly Montaut y Gracia de Zaragoza que poseía el mayor depósito de estas en España.

Cuenta con un corral cubierto anejo para guarecer y alimentar a las caballerías. Hay que tener en cuenta que solo se utilizaba en otoño e invierno (cuando los arroyos le surtían de agua suficiente).

Funcionaba las 24 horas, día y noche, permaneciendo allí tanto el que iba a moler como su medio de transporte normalmente burras, mulas o yeguas en unas estaciones donde la climatología solía ser adversa, con lluvias, vientos, heladas y nevadas de las que habían de protegerse.

Sala de molienda con el molino hidráulico de Los Genicios en Mellanes. / Ch. S.

Hasta principios del siglo XIX fue un molino maquilero y ya posteriormente lo adquirieron varios vecinos para su uso propio, hasta que dejó de funcionar en 2003. Su restauración llegaba entre 215 y 2017 gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Rabanales de Aliste y al apoyo mediante un convenio con la Fundación Fomento Hispania.

Restauración también gracias al apoyo del Campo de Voluntariado y Trabajo "Restoration of Cultural Hertitage" de Servicio Civil Internacional con voluntarios procedentes de España, Polonia, Rusia, Suiza, República Checa, México y Dinamarca.

Fue inaugurado el 7 de abril de 2018 y la llegada de la pandemia en 2020 truncaba la celebración del Día de la Molienda que tras siete años en el olvido ahora volverá a resurgir. La idea es que el molino de Los Genicios de Mellanes se convierta en un museo de la molienda permanente durante todo el año y pueda ser visitado tanto por turistas como por escolares de colegios.

Seguramente que actualmente sea el molino mejor recuperado y restaurado no solo de toda la provincia de Zamora sino de Castilla y León.