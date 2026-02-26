Un pequeño incendio alertó en San Vitero
Se queman dos hectáreas próximas a la ermita del Cristo de San Vitero
Durante la tarde de ayer se produjo un incendio en las inmediaciones de la ermita del Cristo, en el término de San Vitero. Aunque debido a la pronta extinción, el incendio no provocó daños mayores, se quemaron más de dos hectáreas de la localidad alistana.
Poco después de las cuatro y media de la tarde, se dio aviso a los bomberos y agentes forestales que acudieron al lugar del incendio para sofocarlo con la mayor rapidez y evitar su propagación.
