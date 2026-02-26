Un pequeño incendio alertó en San Vitero

Durante la tarde de ayer se produjo un incendio en las inmediaciones de la ermita del Cristo, en el término de San Vitero. Aunque debido a la pronta extinción, el incendio no provocó daños mayores, se quemaron más de dos hectáreas de la localidad alistana.

Imágenes de la zona afectada durante el incendio / Cedida

Poco después de las cuatro y media de la tarde, se dio aviso a los bomberos y agentes forestales que acudieron al lugar del incendio para sofocarlo con la mayor rapidez y evitar su propagación.