Los bomberos forestales de Zamora, sin opción a vacaciones: el caso llega al juzgado de lo Social

La denegación "sistemática" de vacaciones y permisos laborales a los bomberos forestales llega al juzgado de lo Social de Zamora. Comisiones Obreras de Zamora ha demandado al Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León por incumplimiento de las condiciones laborales del personal del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en la provincia, ante la imposibilidad de disfrutar de sus permisos solicitados en periodos de peligro bajo, libres de riesgo de incendios.

El sindicato provincial recurre así a la vía legal tras fracasar en los "reiterados intentos" de alcanzar "soluciones de consenso" que respeten los derechos fundamentales de los trabajadores de un operativo "completamente infravalorado".

En opinión de Comisiones Obreras de Zamora, la denegación realizada por el Servicio Territorial resulta "incomprensible" e "ilegal" al no producirse durante el periodo estival cuando existe un mayor riesgo de incendios, momento en el que podría "entenderse razonable" dicha decisión, sino precisamente en los periodos que entrañan una menor peligrosidad. Así lo contempla de hecho el convenio colectivo del sector de actividades forestales en Castilla y León.

Unos criterios que, sostiene CCOO de Zamora, se toman "al margen de la Ley y del propio convenio" por el que se rigen unos trabajadores a los que "solo vemos en verano en los incendios". El operativo autonómico cuenta en Zamora con un total de 17 puestos de vigilancia y 14 vehículos autobomba (camiones de bomberos) con un total de 114 bomberos forestales a los que afecta la demanda interpuesta.

La escasez de personal actual limita a únicamente 2 conductores por camión para los 365 días del año, que se alternan día si y día no en el calendario. Con esta plantilla, considera el sindicato provincial que es "materialmente imposible que estos vehículos estén disponibles todo el año".

Una infradotación que lejos de limitarse a los periodos de riesgo bajo, también se sufre en época estival. En este sentido, apunta CCOO Zamora que en la provincia "muchos de estos camiones han estado inoperativos muchos días este terrible verano pasado por falta de personal".

"A esto se suma", añaden, "que no existen suplencias de ningún tipo, que las bajas están sin cubrir, sin bolsas de empleo, un auténtico desastre, y en consecuencia, el personal tiene que quedarse sin vacaciones y sin permisos".

Propuesta de modelo operativo público

El anuncio llega dos meses después de que CCOO ha presentado un modelo de operativo público para Castilla y León donde para la provincia de Zamora se recoge la necesidad de contar con, al menos, 17 camiones autobomba y 350 bomberos forestales distribuidos en 17 Brigadas y 8 bases comarcarles, además de otros equipos y mejoras en infraestructuras.

Actualmente, la Junta de Castilla y León mantiene un operativo de incendios forestales con un tercio del personal necesario.