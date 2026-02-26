Arde un camión en la A-52, en el término de Cernadilla

Esta madrugada ha ardido un camión que transportaba piezas para automoción en la A-52. El incidente, en el que no hubo daños personales, tuvo lugar en el término municipal de Cernadilla, en el kilómetro 64 sentido Galicia. El incendio tuvo lugar cerca de una zona forestal, pero las llamas no llegaron a ocasionar daños.

El camión incendiado en la A-52 / Cedida

El aviso llegó a la 1.54 horas de este jueves. Efectivos del Parque de Bomberos de Rionegro del Puente se desplazaron hasta el lugar, sofocando el incendio sin perjuicios reseñables.