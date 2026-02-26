Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El andamiaje de la torre marca el inicio de las obras de la iglesia de Molacillos

Comienza la restauración de un templo único por su estilo barroco levantino que desde hace años arrastraba un imparable deterioro, obligando a su cierre en 2022

El revestimiento de la estructura de 48 metros ofrece una imagen inédita del singular templo zamorano

GALERÍA | Inicio de las obras de la iglesia de Molacillos

GALERÍA | Inicio de las obras de la iglesia de Molacillos

Ver galería

GALERÍA | Inicio de las obras de la iglesia de Molacillos / José Luis Fernández

Irene Gómez

La instalación de la estructura de andamios a lo largo de los aproximadamente 48 metros sobre los que se eleva la torre de la iglesia de Molacillos marcan el esperado inicio de las obras de restauración de uno de los templos más singulares de Zamora, declarado Bien de Interés Cultural en 1983 y único exponente destacado del estilo barroco levantino en Castilla y León.

Imagen inédita la que muestra el revestimiento de la imponente elevación de planta cuadrada y cuatro cuerpos, los tres más bajos lisos y el cuarto con cuatro arcos de medio punto para las campanas, rematando con una balaustrada y un cupulín. Da comienzo así la restauración de la iglesia parroquial de San Martín de Tours en Molacillos, encaminada a corregir los graves deterioros estructurales en las cubiertas y torre, que motivaron su cierre en el año 2022 por razones de seguridad y preservación del monumento.

GALERÍA | San Martín en Molacillos, una iglesia en decadencia

GALERÍA | San Martín en Molacillos, una iglesia en decadencia

Ver galería

GALERÍA | San Martín en Molacillos, una iglesia en decadencia / José Luis Fernández

La intervención cuenta con un presupuesto global de 750.000 euros, sufragado a partes iguales por la Diócesis de Zamora, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora.

El proyecto prevé la retirada de nidos de cigüeña existentes; renovación de todos los faldones de teja, levantando la existente y colocando lámina impermeable y teja anclada; cierre de los entrantes de los ángulos de la cubierta del crucero para evitar anidamientos; renovación de la cobertura de las linternas; colocación de protecciones de chapa; repaso de las carpinterías de madera de los ventanales superiores; colocación de líneas de vida para mantenimiento; reposición del forjado de piso del cuerpo de campanas y del reloj; ejecución de vierteaguas de salida y colocación de doble mallado anti-aves en todos los huecos; saneado y nuevo rejuntado de aparejos de fábrica y fragmentos pétreos inestables donde sea necesaria e instalación de pararrayos.

VÍDEO | El grave estado de la iglesia de Molacillos llega a TikTok

VÍDEO | El grave estado de la iglesia de Molacillos llega a TikTok

P. O.

Una restauración largamente esperada y reivindicada por los vecinos de Molacillos, que durante años han asistido impotentes al imparable deterioro del templo, y asociaciones en defensa del patrimonio como Hispania Nostra, que la incluyó en su Lista Roja, en base al progresivo deterioro por humedades, grietas y pérdida de material constructivo que llegaban a poner en riesgo la propia estructura del monumento.

La obra persigue no solo recuperar las condiciones de uso del templo para el culto y la vida pastoral, sino también preservar este patrimonio histórico y artístico al servicio de la comunidad y del conjunto de la sociedad.

