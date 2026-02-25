Viajeros Jodidos denuncia que Renfe vuelve a maltratar a Sanabria y Carballeda manteniendo un tren "para las ciudades"

"Ahora no pueden decir que somos pocos cuando nos impiden subirnos a un tren que pasa por nuestra puerta". Con estas palabras mostraba la presidenta de la plataforma Viajeros Jodidos Sanabria-AV, Mayte Romero, su pesar tras la supresión de las paradas que el tren que cubre la línea Madrid-Vigo a su paso por la estación de Otero.

Un malestar que dirige contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al apuntar que la recuperación de los servicios suprimidos únicamente requiere parar en dicha estación "a coste cero durante 3 minutos": "Dice el ministro que no tiene maquinaria ni dinero, pero es que no la necesita".

"No pedimos nada excepcional, solo lo que teníamos: que el tren vuelva a parara donde paraba". A la decisión adoptada por Renfe el pasado verano se suma la "profunda decepción" de los sanabreses con la propuesta aprobada este martes a iniciativa de Sumar y con el aval del Grupo Socialista en las Cortes Generales. En opinión de Romero, con esta iniciativa "Renfe vuelve a maltratar a Sanabria y Carballeda".

A pesar de que diariamente pasan 22 trenes de la línea Galicia Madrid y Madrid-Galicia, Renfe redujo las paradas a 6 (3 por sentido), lo que ha derivado en un "servicio insuficiente": "Desde entonces desplazarse en el día a los hospitales de referencia (situados a 150 kilómetros de Zamora capital) o a los principales centros administrativos se ha vuelto imposible en transporte ferroviario", denuncia atendiendo al comunicado realizado por la plataforma.

Denuncian que "el tren ha dejado de ser una opción viable para los desplazamientos laborales de ida y vuelta en el día, así como para las conexiones con rutas de largas distancias y aeropuertos".

Romero ha reivindicado a Renfe que cumpla con su promesa (en respuesta a la demanda realizada por el Defensor del Pueblo en 2024) de instalar un ascensor en la estación de Sanabria Alta Velocidad (AV), actualmente dotada con unas escaleras y una rampa de gran pendiente que dificulta el acceso a personas mayores o con movilidad reducida. Al tiempo, ha recordado la iniciativa planteada a la Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León para que las cuatro líneas regulares de autobús que pasan a 500 metros de la estación de Otero realicen parada sin alterar el horario establecido.