Viajeros Jodidos denuncia que Renfe vuelve a maltratar a Sanabria y Carballeda manteniendo un tren "para las ciudades"
"No pueden decir que somos pocos cuando nos impiden subirnos a un tren que pasa por nuestra puerta", lamentan
La plataforma lamenta que a la supresión de paradas se sume la penalización económica a los usuarios de la comarca por el déficit de combinaciones con otros medios de transporte
"Ahora no pueden decir que somos pocos cuando nos impiden subirnos a un tren que pasa por nuestra puerta". Con estas palabras mostraba la presidenta de la plataforma Viajeros Jodidos Sanabria-AV, Mayte Romero, su pesar tras la supresión de las paradas que el tren que cubre la línea Madrid-Vigo a su paso por la estación de Otero.
Un malestar que dirige contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al apuntar que la recuperación de los servicios suprimidos únicamente requiere parar en dicha estación "a coste cero durante 3 minutos": "Dice el ministro que no tiene maquinaria ni dinero, pero es que no la necesita".
"No pedimos nada excepcional, solo lo que teníamos: que el tren vuelva a parara donde paraba". A la decisión adoptada por Renfe el pasado verano se suma la "profunda decepción" de los sanabreses con la propuesta aprobada este martes a iniciativa de Sumar y con el aval del Grupo Socialista en las Cortes Generales. En opinión de Romero, con esta iniciativa "Renfe vuelve a maltratar a Sanabria y Carballeda".
A pesar de que diariamente pasan 22 trenes de la línea Galicia Madrid y Madrid-Galicia, Renfe redujo las paradas a 6 (3 por sentido), lo que ha derivado en un "servicio insuficiente": "Desde entonces desplazarse en el día a los hospitales de referencia (situados a 150 kilómetros de Zamora capital) o a los principales centros administrativos se ha vuelto imposible en transporte ferroviario", denuncia atendiendo al comunicado realizado por la plataforma.
Denuncian que "el tren ha dejado de ser una opción viable para los desplazamientos laborales de ida y vuelta en el día, así como para las conexiones con rutas de largas distancias y aeropuertos".
Romero ha reivindicado a Renfe que cumpla con su promesa (en respuesta a la demanda realizada por el Defensor del Pueblo en 2024) de instalar un ascensor en la estación de Sanabria Alta Velocidad (AV), actualmente dotada con unas escaleras y una rampa de gran pendiente que dificulta el acceso a personas mayores o con movilidad reducida. Al tiempo, ha recordado la iniciativa planteada a la Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León para que las cuatro líneas regulares de autobús que pasan a 500 metros de la estación de Otero realicen parada sin alterar el horario establecido.
- El mítico futbolista Raúl González comía hoy en este restaurante de Zamora
- Crimen en Peleas de Abajo: Muere un hombre de 70 años tras recibir varias puñaladas de su hermano
- Mi vida en una jaula: La historia de Azucena, una zamorana condenada a un confinamiento perpetuo por una rara enfermedad
- Aparecen más vacas muertas de una ganadería 'abandonada' en la Alta Sanabria
- Nuevo cierre de filas de los municipios con embalses ante la 'oleada de caducidades' que abre Zamora
- Nuevo caso de abandono de vacas en Zamora: este pueblo presentará una denuncia colectiva
- Gritos y golpes dentro del furgón antes de declarar por el asesinato de su hermano en Peleas de Abajo
- Conmoción en Peleas de Abajo tras el asesinato de un vecino de 70 años