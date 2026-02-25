La telefonía 4G y 5G llega a San Vitero y deja a los vecinos sin señal de TDT

El municipio de San Vitero (San Juan del Rebollar, El Poyo, San Cristóbal y Villarino de Cebal) está sufriendo a lo largo del mes de febrero un deficiente servicio de la TDT (Televisión Digital Terrestre) a causa del despliegue de las redes 4G y 5G. Un problema que afecta a varios pueblos más de otros municipios de la Comarca de Aliste.

Así lo denuncia el Ayuntamiento de San Vitero a través de su alcaldesa Laura Vanesa Mezquita Mezquita: "Desde el Consistorio instamos a la entidad gestora a agilizar las reparaciones, que son gratuitas hasta el día 28 de febrero, ante el malestar generado en el municipio. Tenemos muchas incidencias de vecinos que han llamado pero ninguna solución a día de hoy".

Desde hace ya tiempo los diferentes ayuntamientos afectados reciben la comunicación de "Llega 700" (nuevos servicios 4G y 5G en su municipio) donde se informa del despliegue se estos servicios que se realiza sobre las bandas 700 y 800 Mhz y "puede ocurrir que la señal de televisión se vea afectada por interferencias".

Llega 700 es la entidad gestora encargada de garantizar la compatibilidad del servicio 4G y 5G con el de la TDT. En teoría, Llega 700 realiza una revisión de manera gratuita para los ciudadanos tras el despliegue de dichos servicios móviles de 4G y 5G.

En el caso concreto de San Vitero, los problemas se comenzaron a intensificar a finales del mes de enero coincidiendo precisamente con el despliegue de los nuevos servicios de telefonía móvil 4G y 5G en las bandas 700 y 800 Mhz. Los vecinos vieron cumplido su sueño de contar por fin con una cobertura de telefonía móvil acorde con los tiempos y las necesidades, sin embargo, ahora lo que no pueden ver con normalidad es la TDT: "Esta tecnología, aunque necesaria para la mejora de las comunicaciones, está provocando interferencias críticas dejando a muchas familias sin acceso a un servicio informativo y de entretenimiento esencial en el medio rural".

Es Aliste una comarca rural donde la mayoría de la población es de la tercera edad, personas para las que la televisión es el principal medio de información y también de entretenimiento durante todo el año, pero muy en particular en otoño e invierno donde la climatología adversa les obliga a pasar la mayor parte del día en sus hogares y las noches son muy largas.

Laura Vanesa Mezquita Mezquita asevera que "no podemos permitir que el avance tecnológico suponga a la vez un retroceso básico en los servicios básicos de nuestros pueblos. Exigimos que la entidad Llega 700 cumpla con su compromiso de garantizar la compactibilidad de las señales de telefonía y televisión y que las actuaciones técnicas para instalar los filtros necesarios se realicen a la mayor brevedad posible y sin coste alguno para los ciudadanos".

En el caso de San Vitero comenzaron a recibir el aviso de Llega 700 sobre las posibles anomalías a lo largo de 2025, el problema es que las incidencias no surgieron hasta 2026 y el 28 de febrero termina el periodo para que les corrijan las deficiencias de manera gratuita. Fue a finales de enero cuando los afectados comenzaron a llamar al darse muchas incidencias, pero según afirman un mes después siguen esperando a los técnicos de Llega 700. El pasado viernes Llega 700 trasmitió al Ayuntamiento que "vendrían esta semana, pero no han avisado a nadie. Hay muchas incidencias y poca respuesta por parte de la empresa. No sé a qué están esperando para solucionar el problema a los vecinos, que cada vez son más sin Televisión Digital Terrestre".

El 14 de enero de 2026 el Ayuntamiento de San Vitero anunciaba que "tras años de reclamaciones y reclamaciones por parte de vecinos y visitantes" llegaba la cobertura de Movistar al pueblo. Desde el consistorio se citaba como hitos clave de la mejora: la "seguridad y servicios, granizando una mejor respuesta en emergencias y acceso a gestiones digitales para los habitantes. Esta esperada infraestructura responde a una demanda histórica y supone un motor de crecimiento para San Vitero, que por fin todas las compañías sin excepciones pueden operar en el municipio". También se hacía referencia al impulso al turismo: "Visitantes y profesionales podrán disfrutar de una conexión estable, fundamental para el tele trabajo y la promoción del municipio".