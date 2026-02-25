"Sanabria no necesita un glamping": Ahora Decide exige la reapertura inmediata de los cámpines del lago de Sanabria

"Sanabria no necesita un glamping, que no se inventen cosas nuevas". El portavoz y cabeza de lista de Ahora Decide a las Cortes de Castilla y León, Manuel Fuentes, ha denunciado el prolongado cierre de los cámpines públicos en el entorno del lago de Sanabria y anima a reabrir de inmediato dichos espacios para ofrecer "un servicio que garantizaba al menos 25.000 turistas al año" y que "se necesita ya".

La formación política considera una "vergüenza" los casos de El Folgoso (cerrado al público desde septiembre de 2022) y Peña Guñón (desde 2017), lo que se traduce en 3 y 9 años de pérdida de un importante polo de atracción de turistas que ya desde Semana Santa comenzaban a copar las plazas.

El proyecto que planea recuperar el campin de Vigo con alojamientos de lujo (se prevé la construcción de cinco bungalows y 200 plazas de acampada tradicional), cuenta con un periodCo de ejecución de 18 meses por lo que, considera Ahora Decide, "en el mejor de los casos" empezaría a funcionar en la primavera de 2028. "Sanabria no puede esperar tres años más", añade tras recordar la importancia que este sector tiene para los municipios del entorno y el conjunto de la comarca.

La formación zamorana carga contra el anuncio realizado por el Gobierno autonómico presidido por el Partido Popular al considerar que lo que el lago de Sanabria precisa es "un campin bien equipado, sencillo, con precios asequibles para todos", así como un espacio habilitado para caravanas y autocaravanas.

Aprovechar la temporada baja

Sin renunciar a la mejora de dichos espacios, Ahora Decide apuesta por su apertura inminente encajando los trabajos de rehabilitación y reconversión en aquellos periodos en los que los cámpines "estén cerrados o tengan baja actividad": "Ya habrá tiempo de construir módulos glamping, canchas de pádel y zonas deportivas".

"Sanabria necesita restituir lo que tenía, nada más", añade. De esta manera llama a evitar su cierre durante dos periodos clave como son la Semana Santa y el verano de las próximas temporadas 2026 y 2027.

Para Fuentes, estos casos suponen un ejemplo más de los "rotundos fracasos" en "la política turística de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Galende que lo que hacen es incentivar la despoblación, el aislamiento y el descenso de turistas en una zona necesitada de ayuda". Al tiempo, ha lamentado el "nulo apoyo" del Gobierno autonómico y el abandono de sus competencias para impulsar la comarca.

Otros cierres

En este sentido, ha incidido en la mala gestión que ha derivado en los cierres de la Casa del Parque de San Martín de Castañeda, del Museo de la Memoria de Ribadelago, de la excelente biblioteca -en opinión de Fuentes, "la mejor dotada de toda Sanabria"- y del albergue municipal en Illanes, del barco medioambiental, del albergue de Ribadelago así como de las rentabilidades que ofrece la urbanización Monte Gándara.

Para la formación zamorana, la solución pasa por el rescate de todos estos servicios, bien por el Ayuntamiento en calidad de propietario de la instalación o por la Junta de Castilla y León, sobre la que recae las competencias exclusivas en tratamiento especial de zonas de montaña, desarrollo rural y la promoción y ordenación del turismo en el ámbito de la Comunidad, tal y como se recoge en el artículo 70 del Estatuto de Autonomía.