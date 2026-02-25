Puebla de Sanabria licita la obra del albergue de peregrinos en 200.000 euros

El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ha abierto el plazo de licitación de las obras del albergue de peregrinos municipal, con un presupuesto de 189.710 euros sin impuestos, 229.549 euros incluido el impuesto de IVA. El plazo para presentar las propuestas concluirá el 20 de marzo. Las obras previstas consisten en la rehabilitación del nivel superior del edificio Moscabirote número 5. Las obras se financiarán con fondos municipales.

El proyecto contempla la adecuación del inmueble para 20 plazas para albergue de peregrinos del camino Mozárabe Sanabrés. Las obras incluyen la instalación de elementos de sectorización y puntos de toma de agua para uso municipal y protección contra incendios. El plazo de ejecución, tras la formalización del contrato, será de 6 meses.

Las actuaciones prevén demoliciones interiores y retirada de escombro, la ejecución de nuevas divisiones y trasdosados, renovación de carpinterías, acabados interiores, fontanería y saneamiento. Dentro de esta intervención se realizará la instalación eléctrica, protección contra incendios, ventilación y climatización. Por último, se contempla el suministro e instalación de equipamiento y mobiliario necesarios para su funcionamiento.