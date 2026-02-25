La poeta zamorana Margarita Ferreras "busca" su sitio en los actos del centenario de la Generación del 27

La poeta zamorana Margarita Ferreras "busca" presencia dentro de los actos del centenario de la Generación del 27, que impulsará el Ministerio de Cultura con la creación de una Comisión Nacional en la que estarán involucradas administraciones y entidades públicas y privadas.

En ese contexto, el Círculo Literario Margarita Ferreras, de Alcañices, ha dirigido una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun Domènech, explicando los fines y la trayectoria de esta asociación, "con sede en el medio rural zamorano", orientada al fomento de la vida y obra de la poeta Margarita Ferreras (Alcañices, 1900-Palencia, 1964). Al mismo tiempo solicita que "se tenga en cuenta nuestra localidad y provincia para la celebración de alguna de las actividades del centenario de la Generación del 27".

El Círculo Literario Margarita Ferreras apela al objetivo de la propia Comisión de impulsar un programa diverso que ponga en relieve a los creadores que formaron parte de la Generación del 27, incluyendo la recuperación y visibilización de las mujeres pertenecientes a este grupo. "Margarita Ferreras es una de las grandes olvidadas de la Generación del 27. Desde el Círculo Literario llevamos años trabajando por la difusión de la figura y la obra, tanto entre sus paisanos de Alcañices como con actividades en Zamora, Salamanca o Palencia" explica Juan Francisco Domínguez, miembro del Círculo Literario Margarita Ferreras.

Margarita Ferreras / Archivo

La creación de la Comisión Nacional para la conmemoración del centenario de la Generación del 27 se presenta para este grupo de amantes de la cultura como una oportunidad de exaltar la Margarita Ferreras, teniendo en cuenta su figura en el programa que se está desarrollando para esta conmemoración y que, como ha explicado el Ministerio de Cultura, incluirá actividades académicas, expositivas, literarias, escénicas y musicales, y tendrá el objetivo de recordar y difundir las figuras que formaron parte de la Generación del 27, promoviendo su conocimiento y celebrando su legado y su impacto en las generaciones posteriores.

La Generación del 27

La celebración del tercer centenario de la muerte de Góngora reunió en 1927 en Sevilla a una serie de poetas que recibió el nombre de Generación del 27. Se trataba de un grupo diverso en edad, intereses y estilos, pero que tenían en común una gran inteligencia y talento, su dedicación a la literatura y un fuerte compromiso con la cultura y con la República.

Esta generación, precisa la información difundida por el Ministerio de Cultura con motivo de la aprobación por Consejo de Ministros de la Comisión Nacional para la conmemoración del centenario de la Generación del 27 , "está formada por autores como Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda o Rafael Alberti, y por autoras como María Zambrano, Concha Méndez o María Teresa León". Este grupo destacó por su fuerza creadora, su conexión con los más importantes movimientos internacionales del momento, como las vanguardias, sus relaciones e influencias recíprocas con otras artes, y su compromiso político con la República.

La Guerra Civil y la represión posterior forzaron un final abrupto de esta Generación, que tuvo una enorme influencia en la vida cultural, política y social de su tiempo, y en las generaciones posteriores. Las circunstancias históricas no permitieron que recibiesen un homenaje a todos en su conjunto, por eso este centenario pretende saldar una deuda histórica promoviendo un programa de actividades que permita profundizar en sus figuras, difundir su legado y el conocimiento de sus obras, así como celebrar sus aportaciones en la literatura y en las otras disciplinas que abordaron.