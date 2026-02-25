Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

Bacheadas de urgencia las travesías de Santa Colomba y Cobreros

Al mal estado general del firme se han sumado las nevadas y lluvias del invierno provocando "unos baches y socavones que se han generado y tramos en los que es muy difícil circular"

Primeras obras de bacheo en Santa Colomba de Sanabria.

Primeras obras de bacheo en Santa Colomba de Sanabria. / A. S.

Araceli Saavedra

Santa Colomba de Sanabria

El equipo de maquinaria de la Diputación Provincial ha realizado un bacheo de urgencia en las travesías de Santa Colomba de Sanabria y Cobreros, ZA-L- 2695, ante el peligroso estado de la carretera con socavones profundos que han desatado las quejas de vecinos, Ayuntamiento de Cobreros y usuarios de la vía. La inminente ejecución de las obras integrales de la carretera dejó a un lado el mantenimiento de esta carretera cuyo mal estado se ha agravado.

El concejal del Grupo Popular de Cobreros, ante las quejas de los vecinos, remitió un escrito a la Diputación Provincial, recogiendo que el 29 de enero se celebró una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Cobreros donde se acordó remitir un escrito para que se realizase una actuación en esta vía, ya que al mal estado general del firme se sumaron nevadas y lluvias del invierno. La consecuencia "unos baches y socavones que se han generado y tramos en los que es muy difícil circular".

Desde el PP local "la actuación de ensanche y reparación integral de la carretera" está "en trámite de evaluación de ofertas", adjudicación y ejecución inminente, no obstante, ante la gravedad de la situación solicitó una actuación "con carácter urgente".

