Azayca inicia en Puebla las terapias de apoyo a los pacientes oncológicos

La nueva Junta de Voluntarios de la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) inició ayer en Puebla de Sanabria terapia psicológica, tanto presencial como a domicilio, dentro del programa de servicios de apoyo al paciente oncológico. El presidente de la Junta local de Voluntarios de Sanabria, Carballeda y Alta Sanabria, Manuel Mateos Pedrero, señaló otra de las terapias de apoyo con ejercicio terapéutico oncológico que se prestará a los pacientes de la comarca. La secretaria provincial de Azayca, Mercedes Núñez, acompañó al presidente en la sede y la visita a los pacientes en sus domicilios, en este primer día de implantación de la atención psicológica, en la sede situada en el Convento de San Francisco.

Está demostrado que el ejercicio terapéutico antes y después de una intervención oncológica mejora la situación del paciente. Este servicio solo se prestará bajo prescripción sanitaria y para ello, la asociación ya ha trasladado la disponibilidad de este servicio al Centro de Salud. La oferta de servicios de apoyo incluye atención al paciente de cáncer de próstata, ejercicios de suelo pélvico, programa de rehabilitación (preparación para la cirugía), ejercicios de musculatura inspiratoria, tratamiento del linfedema, presoterapia, apoyo nutricional, terapia psicológica y ejercicio de remo. Los pacientes podrán recibir, además, estimulación cognitiva.

Otra de las grandes carencias para los pacientes es el transporte desde la comarca hasta Zamora que se subsana con transporte de taxi de Azayca pone a su disposición, gracias al convenio de colaboración con el sector del Taxi de Zamora para facilitar el transporte gratuito de ida al centro hospitalario y en, algunos casos, de vuelta.

Manuel Mateos, junta directiva y voluntarios han valorado el proyecto de Azayca "porque es más cercano al paciente del medio rural" y la razón por la que se han adherido a la asociación provincial. Mateos añadió que la nueva asociación "viene a sumar, no a restar". Ayer se recibieron a 5 pacientes en la terapia psicológica en la sede y se visitó a 2 personas en sus respectivos domicilios, un servicio que para Mateos era necesario porque hay personas en los pueblos viviendo y convalecientes que no pueden desplazarse al centro comarcal.

Subrayó el papel que han desempeñado las personas voluntarias que trabajaron con él en la etapa anterior y que continúan colaborando con Azayca. En concreto, el voluntariado seguirá organizando el Mercado de Navidad que este año celebrará su IX edición. El primer evento será la cena solidaria contra el cáncer.

La Junta local tendrá además representación en el Consejo de Salud de la Zona Básica de Salud de Sanabria.