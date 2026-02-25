Accidente en San Vitero con una persona herida y atrapada en el interior del vehículo
Salida de vía de un turismo en la ZA-L-2454
F. E.
El servicio de información de emergencias 112 de Castilla y León avisaba esta tarde de una salida de vía de un turismo en la ZA-L-2454, en San Vitero dirección Torre de Aliste, a las 17.01 horas.
En el siniestro, una persona ha resultado herida, quedando atrapada en el interior del vehículo. Los servicios de emergencia han informado a los Bomberos de Aliste, al personal sanitario del Sacyl y a Tráfico de Zamora.
