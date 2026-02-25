Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las HerasLa jueza deja en libertad con cargos al atacante con un cuchillo a agentes de la Policía y la Guardia Civil en BenaventeDesclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reaccionesEl 4G les deja sin TDTPeleas de Abajo: "Se defendían a capa y espada"
instagramlinkedin

Accidente en San Vitero con una persona herida y atrapada en el interior del vehículo

Salida de vía de un turismo en la ZA-L-2454

Ambulancia del 112.

Ambulancia del 112. / LOZ

F. E.

El servicio de información de emergencias 112 de Castilla y León avisaba esta tarde de una salida de vía de un turismo en la ZA-L-2454, en San Vitero dirección Torre de Aliste, a las 17.01 horas.

En el siniestro, una persona ha resultado herida, quedando atrapada en el interior del vehículo. Los servicios de emergencia han informado a los Bomberos de Aliste, al personal sanitario del Sacyl y a Tráfico de Zamora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mítico futbolista Raúl González comía hoy en este restaurante de Zamora
  2. Crimen en Peleas de Abajo: Muere un hombre de 70 años tras recibir varias puñaladas de su hermano
  3. Mi vida en una jaula: La historia de Azucena, una zamorana condenada a un confinamiento perpetuo por una rara enfermedad
  4. Aparecen más vacas muertas de una ganadería 'abandonada' en la Alta Sanabria
  5. Nuevo cierre de filas de los municipios con embalses ante la 'oleada de caducidades' que abre Zamora
  6. Nuevo caso de abandono de vacas en Zamora: este pueblo presentará una denuncia colectiva
  7. Gritos y golpes dentro del furgón antes de declarar por el asesinato de su hermano en Peleas de Abajo
  8. Conmoción en Peleas de Abajo tras el asesinato de un vecino de 70 años

El astillero gallego del caso del catamarán del lago de Sanabria: «Nadie retiene un barco así por capricho»

El astillero gallego del caso del catamarán del lago de Sanabria: «Nadie retiene un barco así por capricho»

Viajeros Jodidos denuncia que Renfe vuelve a maltratar a Sanabria y Carballeda manteniendo un tren "para las ciudades"

Viajeros Jodidos denuncia que Renfe vuelve a maltratar a Sanabria y Carballeda manteniendo un tren "para las ciudades"

Accidente en San Vitero con una persona herida y atrapada en el interior del vehículo

La poeta zamorana Margarita Ferreras "busca" su sitio en los actos del centenario de la Generación del 27

La poeta zamorana Margarita Ferreras "busca" su sitio en los actos del centenario de la Generación del 27

"Sanabria no necesita un glamping": Ahora Decide exige la reapertura inmediata de los cámpines del entorno del lago

"Sanabria no necesita un glamping": Ahora Decide exige la reapertura inmediata de los cámpines del entorno del lago

El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Vigo

La telefonía 4G y 5G llega a San Vitero y deja a los vecinos sin señal de TDT

Azayca inicia en Puebla las terapias de apoyo a los pacientes oncológicos

Tracking Pixel Contents