Villalcampo y Carbajosa invertirán más de 51.000 euros en pavimentación

El Ayuntamiento de Villalcampo (Carbajosa de Alba y Poblado de Iberdrola) contará para este año con un presupuesto de 587.711 euros coincidente en ingresos y en gastos de acuerdo con el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Así lo aprobó la corporación municipal a propuesta de su alcalde, Miguel Ángel Miguel. El principal objetivo se centrará en mejorar la calidad de vida en el municipio mediante el mantenimiento y mejora de infraestructuras urbanas y los servicios públicos.

Las arcas municipales recibirán su mayor inyección económica de los impuestos directos con 341.999 euros, siendo uno de los municipios que más ingresará por este concepto este año en toda la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba. Los impuestos indirectos apenas alcanzan los mil euros y las tasas se elevarán hasta los 47.663 euros.

Las transferencias corrientes de otras administraciones públicas como el Estado, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora generarán unos ingresos de 157.799 euros. Las transferencias de capital se elevan a 23.435 euros, cerrándose los ingresos con los 15.812 euros de patrimoniales.

Las inversiones estarán lideradas por los bienes corrientes y servicios con 313.325 euros, más los 112.069 euros de inversiones reales. La partida de gastos de personal ascenderá a un total de 120.920 euros. El Ayuntamiento de Villalcampo cuenta con secretario e interventor propio, como funcionario, más una plaza de operario de servicios múltiples.

Las transferencias corrientes se llevarán 38.246 euros. Villalcampo y Carbajosa de Alba reciben la prestación del servicio de recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de Servicios "Tierra del Pan". Para fondos de contingencia se destinan 2.500 euros.

Dentro del Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León se invertirán 17.535 euros en la mejora de la pavimentación de vías urbanas en Villalcampo. En cuanto al Plan Municipal de Obras de la Diputación de Zamora, también se destinarán las ayudas a pavimentación: 8.672 euros en Carbajosa de Alba y 25.122 en Villalcampo.

Villalcampo cuenta actualmente con 379 habitantes, de los cuales 195 son varones y 184 son mujeres, muy lejos ya de su momento de mayor esplendor poblacional que coincidió con el año 1970 en que se alcanzaron los 1.057 inscritos en el padrón: 678 más de los que hay en la actualidad. De los allí nacidos, 45 mayores de 18 años residen en el extranjero. Solo cuenta con cinco inmigrantes: cuatro de Alemania y uno de Rusia.

Fachada del consistorio de Villalcampo. / CH. S.

Se trata de un municipio que inició el siglo XX con fuerza sumando 968 vecinos, iniciando un descenso que le llevaba a tocar fondo en 1920 al bajar a 812, para luego subir 842 en 1940 y superar el millar, más concretamente 1.148 en 1950. Aunque bajó algo en los años cincuenta, se recuperó en los sesenta, para iniciar la caída libre en los setenta, en los que perdía 192 en diez años.

Como en la mayoría de los municipios zamoranos, la despoblación rural galopante está causando estragos y 222 de sus habitantes (más del 57%) pertenecen a la tercera edad y superan los 65 años y de ellos 103 son octogenarios y nonagenarios. En el polo opuesto hay diez niños (siete menores de diez años de edad). Por su parte solo hay empadronados cinco adolescentes y jóvenes entre quince y veinticinco años con lo cual el cambio generacional se tambalea.

En lo que llevamos de siglo XXI han nacido 14 niños frente a los 291 fallecidos. El año más prolífico en natalicios fue 2014 con dos bautizos y el más trágico 2020 en que coincidiendo con el primer año de la pandemia se celebraron en Villalcampo y Carbajosa 17 funerales.

El Poblado de Villalcampo situado junto al Salto del Duero es un pueblo fantasma desde 2019. Tras iniciar el siglo XXI con 19 habitantes, en 2023 ya había alcanzado los 30 residentes para subir a los 40 en 2008 y batir récord el 2009 y 2010 con 41 empadronados. En 2012 aún había 31 vecinos y a partir de ahí comenzaba el descalabro con cuatro en 2013, cinco en 2014, tres en 2015, dos en 2016 y 217 y durante 2018 ya solo vivió una persona.

La actual composición del municipio de Villalcampo data del mes de noviembre de 1969, cuando Francisco Franco decretaba la disolución del Ayuntamiento de Cerezal de Aliste pasando la cabecera y Villaflor a integrarse en el municipio de Muelas del Pan y Carbajosa de Alba, que anteriormente había pertenecido al de Fonfría de Aliste, al de Villalcampo.