Prisión provisional sin fianza para el presunto responsable del crimen fratricida de Peleas de Abajo
El hombre ha pasado hoy a disposición judicial tras 48 horas en el calabozo de la Guardia Civil
F. E.
El tribunal de primera instancia de Zamora, seccion instrucción, plaza 6, ha acordado prisión provisional comunicada sin fianza para el hombre detenido por la muerte de su hermano en la localidad zamorana de Peleas de Abajo, que ya se encuentra interno en la prisión de Topas. La causa está abierta por homicidio y el resultado de las diligencias que se practiquen durante la instrucción determinará el delito que finalmente se le impute.
J.S., de 66 años, fue puesto esta tarde a disposición judicial después de pasar 48 horas en el calabozo de la comandancia de la Guardia Civil de Zamora, que lo detuvo el pasado fin de semana por asesinar presuntamente a su hermano mayor (E.S., 70 años) a cuchilladas.
Los instantes previos a la comparecencia causaron cierto revuelo en el entorno del juzgado de Zamora debido a los gritos y golpes que estaba propinando el detenido desde el interior del furgón de la Guardia Civil. Dos agentes intentaron calmarlo antes de ser citado por la jueza que instruye el caso.
Fue el supuesto agresor, bajo tratamiento psiquiátrico, quien informó de lo sucedido a otro hermano que vive en el municipio de Peleas de Abajo. Este alertó a la Guardia Civil, que se personó en el domicilio y solo pudo certificar el fallecimiento de J.S. Tampoco pudieron hacer nada los servicios de emergencias a su llegada a la casa.
