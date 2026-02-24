Gritos y golpes dentro del furgón antes de declarar por el asesinato de su hermano en Peleas de Abajo

La localidad zamorana de Peleas de Abajo quedó conmocionada el pasado fin de semana al enterarse de un crimen fratricida cometido por un hombre de 66 años sobre su hermano, de 70, que convivía con él. El supuesto agresor asestó varias puñaladas a la víctima, y cuando llegaron la Guardia Civil y los servicios de emergencias al domicilio solo pudieron certificar su muerte.

El presunto asesino, de iniciales J. S., que se encuentra en tratamiento psiquiátrico, llamó a otro hermano que vive en la localidad para confesarle lo ocurrido, y fue este quien alertó a la Guardia Civil al tener conocimiento de los hechos. Desde entonces, ha estado en los calabozos de la Guardia Civil de Zamora, hasta hoy, cuando ha sido puesto a disposición judicial.

Esta mañana, J. S. ha permanecido en el interior de un furgón de la Guardia Civil a las puertas del juzgado de Zamora esperando a ser citado por la jueza que instruye el caso. Hasta entonces, ha vociferado y dado golpes en el interior del vehículo, causando cierto revuelo en el exterior.

Un agente de la Guardia Civil ha tenido que entrar en el furgón para intentar tranquilizarlo y pedirle que se sentara. No ha sido cuando ha entrado otra agente para calmarlo cuando finalmente ha tomado asiento, pero aun así ha continuado dando golpes desde el interior del vehículo.

Funeral

Ayer por la tarde, los vecinos de Peleas de Abajo celebraron el funeral para despedir a su vecino asesinado, de iniciales E. S. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se quedó pequeña para acoger el dolor por una pérdida tan inesperada como "brutal por su forma".

El clamor general entre familiares y amigos es reivindicar un seguimiento "más exhaustivo" de casos de este tipo mediante un refuerzo de los servicios en el medio rural. "Estamos alejados de la mano de Dios. Creo que los servicios sociales sí que se tendrían que hacer un poco más cargo de la gente mayor de los pueblos".