Faúndez confía en volver a la normalidad tras las incidencias "puntuales" por turbidez de agua

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, confía en que las incidencias por turbidez del agua en la red de abastecimiento se solventen en los próximos días. La tregua tras el tren de borrascas ya ha permitido restablecer el suministro en Fresno de la Ribera y Asturianos, donde el problema está "prácticamente resuelto", mientras que en Fermoselle se procedió este lunes al primer envío de agua embotellada.

El denominador común de todos estos casos (a excepción de Fresno de la Ribera que se abastece directamente del Duero) son las captaciones que se hacen directamente los embalses. Es el caso por ejemplo de Palacios del Pan, cuya evolución invita al optimismo o el de San Pedro de la Nave-Almendra. Los arrastres fruto de los temporales sufridos en las últimas semanas han generado estos episodios de turbidez.

En este sentido, Faúndez añadía que "en condiciones normales" en las que han cesado las precipitaciones, "lo lógico sería que en los próximos días volvamos a una cierta normalidad" tras calificar estos escenarios de turbidez de "puntuales".

El bando publicado por el Ayuntamiento de Fermoselle alertaba el pasado viernes, 20 de febrero, de los altos niveles de turbidez detectados en las analíticas periódicas que se llevan a cabo. Inmediatamente, se procedió a una entrega urgente de agua embotellada gracias a una empresa local, a la espera de la llegada del camión procedente de la Diputación Provincial con un total de 1.152 garrafas de 10 litros.

La evolución de las analíticas de agua serán las que condicionen el envío de nuevas partidas de agua embotellada a esta localidad que, por su población con 1.130 habitantes (INE 1 de enero de 2025), exige una previsión logística.