Campaña de recogida de firmas contra los cortes de luz en Sanabria

Empresarios, Pymes, profesionales autónomos y particulares de la comarca de Sanabria se han sumado a la campaña de recogida de firmas promovida en la comarca por los cortes y microcortes de suministro eléctrico frecuentes e injustificados en la comarca.

El escrito solicita a la Subdelegación del Gobierno de Zamora, al ser un servicio esencial, que adopte las medidas necesarias para garantizar la continuidad del suministro eléctrico en la comarca, supervise las actuaciones de la empresa distribuidora y establezca un plan de contingencia que proteja a la población ante futuros cortes de luz.

Los afectados instan a la Subdelegación de Zamora a supervisar el estado de la red eléctrica comarcal, exigir a la empresa distribuidora la adopción de medidas correctoras inmediatas. Señalan la responsabilidad institucional en garantizar la protección de la población en situaciones de emergencias y la coordinación en actuaciones con Protección Civil y otras administraciones competentes.

Los afectados recogen en el documento que la comarca de Sanabria y Carballeda la fragilidad y vulnerabilidad territorial, la dispersión, la despoblación, la escasa diversidad económica y la crisis demográfica y baja densidad de población. En este contexto el suministro eléctrico es de carácter "esencial".

La empresa UFD Distribución Electricidad es la responsable de garantizar la llegada de energía eléctrica a hogares y establecimientos, mientras que "la supervisión y garantía última de que dicho suministro se mantenga en condiciones de seguridad recae en la Subdelegación de Gobierno", de acuerdo a "sus competencias en materia de protección civil, coordinación de emergencias y salvaguarda de los servicios esenciales".

Entre enero y febrero de este año se han repetido las interrupciones prolongadas de electricidad que afectaron a múltiples pueblos. Estas interrupciones, como recoge el documento, han coincidido con temperaturas mínimas, nevadas, meteorología adversa , incrementado significativamente el riesgo para residentes, especialmente mayores, enfermos y familias con menores.

En el relato de los hechos se detalla que el 30 de enero la interrupción de la luz duró una hora, se produjeron múltiples microcortes, con hasta 10 interrupciones sucesivas en un corto intervalo. "Este patrón de inestabilidad eléctrica generó daños en electrodomésticos, sistemas de calefacción y equipos electrónicos y comprometer la seguridad de los hogares".

Las temperaturas de esos días fueron de mínimas de 1 grado en la zona de Puebla y 7 de máxima, y en el entorno del Lago de Sanabria fueron de 3 grados de mínima y 10 de máxima, temperaturas que requerían un sistema continuado de calefacción.

El 14 de febrero se registró otro corte con una duración de 9 horas, el episodio "de los más graves de los registrados en los últimos años", tanto por duración como por la situación climática, 3 grados de mínima y 10 de máxima en Puebla, 0 grados de mínima y 3 de máxima en las poblaciones del entorno del Lago, precipitaciones acumuladas de 20 mm en jornadas previas, nieve en esos días. La combinación de temperaturas bajas, humedad elevada y falta de electricidad durante un periodo muy largo "generó una situación de riesgo evidente".

Un momento durante la re4cogida de firmas para reforzar el suministro de luz en la comarca sanabresa. / Araceli Saavedra

Numerosos hogares dependen de sistemas eléctricos para calefacción, cocina y conservación de alimentos. La afección tuvo impacto en establecimientos comerciales, alojamientos turísticos, explotaciones ganaderas, Pymes, agravando la delicada situación económica de una comarca que depende del sector servicios principalmente.

El 19 de febrero se repitieron las interrupciones entre las 8 y las 10 de la mañana , con idas y venidas provocando inestabilidad en los sistemas eléctricos y empresariales. Ese día la temperatura mínima fue de 1 grado a primera hora de la mañana y máxima de 6 en zona de Puebla, y de 0 y 3 en el Lago.

El documento recoge el impacto en la seguridad y salud de la población, con una estructura demográfica envejecida, con dependencia de sistemas eléctricos en calefacción, iluminación y personas con enfermedades electrodependientes. Las condiciones que se han vivido este invierno de frío intenso "supone un riesgo directo para la salud, pudiendo provocar hipotermias, descompensaciones en personas con patologías crónicas y dificultades en la movilidad".

Con nieve y hielo en las calles, durante estos episodios, dificultó los desplazamientos, acceder a servicios básicos o recibir asistencia. La falta de iluminación en horas nocturnas incrementó el riesgo de caídas y accidentes domésticos.

Impacto socioeconómico en una zona de actividad estacional

La mayoría de las empresas sufren una fragilidad económica, como consecuencia de la estacionalidad, solo tienen actividad dos meses, julio y agosto, especialmente hostelería y comercio y pequeñas actividades empresariales, que requieren suministro estable. En el listado de actividades afectadas se incluyen hostelería y comercio, explotaciones ganaderas con sistemas eléctricos para la gestión de naves como alimentación automática y climatización. Trabajadores autónomos y teletrabajadores también se incluyen en el listado de afectados por cuanto dependen del suministro de electricidad y conexiones, además de los centros educativos y administrativos.

A la carencia estructural de tecnologías de la información, como cobertura de teléfono móvil e internet de alta velocidad en periodos estivales y de máxima ocupación "se suma ahora la inestabilidad del suministro eléctrico, que agrava la percepción de abandono institucional y dificulta la llegada de nuevos residentes y emprendedores".