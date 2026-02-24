Los Bomberos del Parque Tierras de Aliste sofocan un incendio de vegetación en San Vitero

Los Bomberos del Parque Tierras de Aliste, Salvamento y Protección Civil de la Diputación de Zamora actuaron esta tarde en un incendio de vegetación que se declaró en las inmediaciones de la Ermita del Cristo, en el término municipal de San Vitero.

El aviso del siniestro se recibió a las 16:35 horas, y de inmediato se desplazaron hasta el lugar efectivos del parque comarcal. La intervención se realizó de manera coordinada con dos agentes medioambientales y un vehículo autobomba de la Junta de Castilla y León, lo que permitió una actuación rápida y efectiva para contener las llamas.

Incendio de vegetación en San Vitero / Cedida

La rápida respuesta de los bomberos y agentes presentes fue clave para controlar el fuego, que finalmente afectó a una superficie aproximada de 2,37 hectáreas de vegetación. Gracias a la actuación coordinada, se logró evitar que el incendio se propagara hacia zonas cercanas, que podrían haber sufrido daños más graves, tanto en términos de flora como de posibles infraestructuras rurales.

Coordinación y eficacia en la extinción

La coordinación entre bomberos y agentes medioambientales permitió un reparto eficiente de tareas: mientras los agentes evaluaban las condiciones del terreno y la extensión del fuego, los bomberos se centraron en las labores de extinción, utilizando los recursos disponibles de manera estratégica. Esta colaboración redujo el riesgo de propagación y facilitó una intervención segura en un terreno que, por su cercanía a la Ermita del Cristo y su entorno natural, presentaba cierta complejidad.

Incendio de vegetación en San Vitero / Cedida

El incendio, aunque no provocó daños a personas, subraya la vulnerabilidad de los espacios naturales ante episodios de fuego y la necesidad de contar con un sistema de alerta rápido y medios preparados para responder con eficacia. La superficie afectada, aunque limitada, podría haber tenido consecuencias más graves de no haber intervenido los equipos especializados en tiempo récord.

Esta intervención se suma a otras acciones recientes del Parque Tierras de Aliste, reforzando la percepción de que la prevención, la vigilancia y la acción rápida de los cuerpos de emergencia son fundamentales para proteger el patrimonio natural de la región. Las autoridades locales agradecieron la implicación de todos los servicios y recordaron a la ciudadanía la importancia de mantener la precaución en áreas forestales, especialmente durante las épocas más secas del año, cuando el riesgo de incendios aumenta significativamente.