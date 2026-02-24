Ahora Decide – España Vaciada pide el arreglo de las deficiencias del desvío provisional utilizado durante la ejecución de la reforma de la travesía de Cañizo

Desde Ahora Decide – España Vaciada quieren denunciar la situación en que ha quedado el camino asfaltado de circunvalación en la parte sureste del casco urbano de Cañizo tras la ejecución por la Junta de Castilla y León de la obra de la travesía que es de su titularidad.

"El desvío tuvo una nula atención durante las obras, pero tras estas el estado de su firme ha quedado absolutamente degradado al soportar un enorme tráfico durante varios meses por el corte de la travesía, mucho de este de vehículos pesados". Tras la finalización de los trabajos de la travesía, el que fue el itinerario del desvío provisional, el partido cree que debe ahora ser reparado íntegramente por parte de la Junta de Castilla y León, sin que tal carga se deje en manos del Ayuntamiento de Cañizo.

Estado del desvío provisional utilizado durante la ejecución de la reforma de la travesía de Cañizo. / Cedida

"Estamos totalmente a favor de que la Junta de Castilla y León por fin asuma obras globales en travesías de su titularidad en pueblos de laprovincia, frente al olvido generalizado de muchas otras de travesías y la no ejecución de la inmensa mayoría de las variantes del Plan 2008-2020, y que ha dejado sin itinerario que evite atravesar los núcleos urbanos en quince pueblos de la provincia en donde estaba previsto, pero pedimos que si la Junta atiende la obligación de mejorar las actuales travesías de su titularidad, al menos lo haga con proyectos suficientemente dotados económicamente (los tres proyectos realizados en Pajares de la Lampreana, Tagarabuena y Cañizo deberían haber sido más ambiciosos y mejor realizados) y con proyectos que planteen una correcta ejecución de los trabajos y establezcan unos periodos de ejecución más cortos para impedir que las molestias, que siempre son inevitables en cualquier obra, al menos se prolonguen durante el menor tiempo posible y se reduzcan anticipándose a los previsibles inconvenientes que pueden provocar".

"Y de nuevo queremos insistir en la necesidad de la imprescindible reparación integral de la cercana ZA-714 entre Pajares, Arquillinos y Castronuevo, una carretera totalmente olvidada por la Junta de Castilla y León que les importa tan poco que incluso se olvidan de ella en la campaña de las elecciones", concluye el comunicado.