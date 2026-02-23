Zamora registró una cifra histórica de investigados en 2025 con 1.538 personas

El número de denuncias interpuestas durante el pasado año 2025 en la provincia de Zamora ascendieron a 6.076, siendo un 7,5% (460) más frente al año anterior. Así lo muestran los indicadores de seguridad del cuarto trimestre que revelan un importante incremento de los delitos contra la libertad sexual con un 44% más.

El balance refleja la cifra más alta de investigados y/o detenidos de la serie histórica con un total de 1.538 personas en 2025, tal y como ha apuntado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, tras los cinco minutos de silencio en condena por los últimos asesinatos machistas cometidos en España en la última semana.

A día de hoy, uno de cada cuatro delitos denunciados en la provincia están relacionados con infracciones penales cometidas a través de medios cibernéticos. Así, se mantiene la tendencia de los delitos relacionados con la ciberdelincuencia que aumentaron un 21% frente al 3,9% de incremento que anota la delincuencia tradicional en el conjunto de la provincia.

El nivel de esclarecimiento de los casos investigados por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora y de la Policía Nacional se sitúa en el 42%, una mejora que únicamente se ve frenada por la complejidad de las denuncias relacionadas con estafas cibernéticas.

El informe apunta a una rebaja de los robos cometidos en viviendas, si bien han aumentado en 53 los de robo con fuerza -que, como reconocía el subdelegado "generan gran conmoción social"- al igual que los cometidos en la vía pública y en establecimientos.

327 zamoranas bajo protección policial

"El año 2026 no podía haber empezado peor". Es el lamento pronunciado por el subdelegado del Gobierno por los asesinatos machistas que en la última semana han acabado con la vida de 4 mujeres y dos niños en España. El último caso confirmado es el de un niño de 10 años asesinado a manos de su padre en Santa Cruz Tenerife y el de la joven de 28 años en Sarriguren, Navarra.

En lo que llevamos de año se han confirmado un total de 10 muertes relacionadas con la violencia machista y dos por violencia vicaria, unos datos que ascienden hasta las 1.353 mujeres y 67 menores desde 2003, año en que se unificaron los criterios para el recuento de asesinatos por violencia de género.

En la provincia de Zamora son 327 las mujeres que permanecen bajo protección policial dentro del Sistema VioGén. Solo en los últimos cinco días se han comunicado siete nuevos casos y seis detenciones. Ha habido cuatro quebrantamientos de condena y tres agresores persistentes.

En este sentido, Ángel Blanco ha destacado la mayor concienciación del entorno próximo a las víctimas que ha propiciado que tres de las últimas denuncias interpuestas hayan sido impulsadas por familiares y allegados.