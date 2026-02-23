El presunto autor del asesinato en Peleas de Abajo pasará mañana a disposición judicial

El presunto autor de la muerte de un varón de 70 años en la localidad de Peleas de Abajo pasará mañana a disposición judicial. El hermano de la víctima, que permanece en estos momentos en dependencias de la comandancia de la Guardia Civil de Zamora, carece de antecedentes penales.

El caso, que permanece bajo secreto de sumario, se mantiene a la espera del resultado de la autopsia practicada en la jornada de ayer domingo al cuerpo en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Zamora. El informe será determinante a la hora de concretar el día y hora en la que se produjo la violenta muerte, así como el número de lesiones, características de las mismas y el tipo de arma blanca empleada para cometer el crimen.

El detenido pasará a disposición judicial una vez se recaben las últimas informaciones del entorno familiar y social para incorporarlas al atestado policial instruido.

Los familiares de la víctima y del presunto autor, de 66 años, se han hecho cargo de la vivienda en la que se produjeron los hechos, así como del perro que tenían en propiedad, tal y como ha aclarado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, tras concluir los cinco minutos de silencio en recuerdo a las víctimas de violencia de género en lo que llevamos de 2026.

Fue precisamente uno de los hermanos de la víctima quien alertó de los hechos tras la confesión realizada por el presunto autor. Una vez comunicados los hechos a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León en torno a las 07:21 horas del domingo, fue una patrulla del Servicio de protección de la Naturaleza (Seprona) la primera en personarse y en hallar sobre la cama el cuerpo ya sin vida de la víctima con múltiples puñaladas realizadas con un arma blanca.

Hasta el lugar de los hechos se personaron también los servicios sanitarios junto a varias unidades de Seguridad Ciudadana así como de la Policía Judicial (criminalística) de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora para iniciar las investigaciones oportunas.