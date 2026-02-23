Peleas de Abajo despide al vecino asesinado y se pregunta si se podría haber evitado: "¿Por qué los servicios sociales no estuvieron ahí?"

"¿Por qué los servicios sociales no estuvieron ahí?". Lejos de ser una queja individual, es el pensamiento compartido por el pueblo de Peleas de Abajo que en la tarde de este lunes despedía a su vecino, un varón de 70 años y de iniciales E. S., fallecido presuntamente a manos de su hermano de 66 (J. S.) tras asestarle varias puñaladas y que se espera que mañana pase a disposición judicial tras permanecer durante 48 horas en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se quedaba pequeña para acoger el dolor por una pérdida tan inesperada como "brutal por su forma". Vecinos y allegados arroparon en momentos tan trágicos a la familia que se desplazó desde Madrid, País Vasco y pueblos cercanos hasta la localidad para dar su último adiós al varón que fue hallado ya sin vida en la mañana del pasado domingo sobre su cama con varias cuchilladas realizadas con un arma blanca.

El sentimiento compartido, y expresado en boca del teniente de alcalde, Javier Prieto, es que "estamos alejados de la mano de Dios. Creo que los servicios sociales sí que se tendrían que hacer un poco más cargo de la gente mayor de los pueblos".

Así, reivindica un seguimiento "más exhaustivo" de este tipo de casos que pasaría por el refuerzo de servicios en el medio rural porque "aunque desde el Ayuntamiento intentamos estar pendientes de los vecinos, hay cosas a las que no podemos llegar: la secretaria solo viene dos días a la semana, al igual que el médico".

"Nadie se lo podía creer". La noticia del supuesto fratricidio caía como un jarro de agua fría por un pueblo que a primeras horas de la mañana del domingo presenciaba la llegada de los servicios sanitarios y de varias unidades de la Guardia Civil, incluyendo a la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora. En una localidad con 247 habitantes (INE del 1 de enero de 2025) "todos nos conocemos y convivimos como una familia", lamentaba el alcalde, Félix Roncero. La última vez que se vio con vida a E. S. fue en la noche del viernes y al día siguiente ya no se personó a la partida que cada tarde echaba en el bar y a la que "pocas veces faltaba".

Fue el presunto autor quien comunicó los hechos a otro de sus hermanos también residente en Peleas, siendo este último quien realizó la llamada a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León en torno a las 07:21 horas. El hermano, en tratamiento psiquiátrico y que residía en el mismo domicilio que el finado, carece de antecedentes penales.

Aunque el caso se mantiene bajo secreto de sumario, el entorno más cercano descarta que entre ambos existiese una mala relación. Unos indicios que, en todo caso, se están investigando y que se incorporarán al atestado policial junto al informe de la autopsia practicada al cuerpo en la jornada del pasado domingo.

Los resultados serán cruciales a fin de determinar la hora y día del luctuoso suceso, el número de lesiones y características de las mismas, así como el tipo de arma blanca empleada en el crimen.