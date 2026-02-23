La Diputación de Zamora envía agua embotellada a Fermoselle ante los problemas de turbidez en el abastecimiento
F. E.
La Diputación de Zamora ha enviado hoy un camión con 12 palets de agua embotellada, que contienen un total de 864 garrafas de 10 litros, con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable a los vecinos de Fermoselle tras los problemas de turbidez registrados en el abastecimiento municipal.
Esta situación ha sido provocada por los temporales de lluvia de las últimas semanas, que han afectado a la calidad del agua, obligando a adoptar medidas extraordinarias para asegurar el consumo en condiciones adecuadas.
El Ayuntamiento ha iniciado ya el reparto del agua entre los vecinos en distintas calles y plazas de la localidad, facilitando así el acceso al suministro mientras se prolongue la incidencia.
La Diputación Provincial mantendrá este apoyo logístico y continuará suministrando agua embotellada mientras persistan las dificultades, hasta que se restablezca la normalidad en el servicio de abastecimiento.
